Ataki Fulani na chrześcijan w Nigerii napotkały na opór

Ataki Fulani na chrześcijan w Nigerii zostały częściowo udaremnione dzięki rzadko spotykanemu oporowi stawionemu w miniony weekend, a porwany ksiądz odzyskał wolność — poinformowały źródła.

Choć skoordynowane ataki w stanach Kogi i Plateau pochłonęły w ubiegłym tygodniu życie co najmniej 34 osób, napastnicy Fulani zostali częściowo odparci w stanach Kaduna i Plateau, mimo że także tam odnotowano ofiary — podał portal Truth Nigeria.

W stanie Kogi bojownicy Fulani 5 maja zaatakowali miejscowość Edede, położoną poza Oganenigu w hrabstwie Dekina, zabijając trzy osoby oraz podpalając domy i gospodarstwa rolne — informuje Truth Nigeria. W sobotę (9 maja) terroryści Fulani zaatakowali Ochipu w hrabstwie Bassa, zabijając pięć osób. Ataki te, wraz z innymi napaściami na domy w stanie Plateau, doprowadziły do śmierci co najmniej 33 cywilów i jednego funkcjonariusza policji oraz ranienia kolejnych 21 osób — podał portal.

W południowej części stanu Kaduna wcześniejsze informacje wywiadowcze umożliwiły jednak mieszkańcom i członkom lokalnych straży obywatelskich w trzech wioskach odparcie planowanych ataków przeprowadzonych w niedzielę (10 maja) przez domniemaną milicję etniczną Fulani — poinformował portal Truth Nigeria, prowadzony przez amerykańską organizację misyjną Equipping the Persecuted. Skoordynowana odpowiedź zmusiła uzbrojoną grupę, która planowała atak na wsie Maro Audu i Ungwan Shawa Maro w hrabstwie Kajuru oraz Kutura Rimi w hrabstwie Kachia, do odwrotu.

W stanie Plateau setki uzbrojonych napastników otoczyły i ostrzelały w sobotę (9 maja) miasto Barkin Ladi, położone około 40 kilometrów na południe od Jos, zamierzając przeprowadzić rajd na motocyklach — podał Truth Nigeria. Około 60 ochotników uzbrojonych w lokalnie wytwarzane strzelby oraz 40 policjantów uniemożliwiło im przełamanie obrony miasta.

„Milicje etniczne Fulani zostały powstrzymane przed przejęciem miasta, jednak podczas skoordynowanych ataków, które zmusiły mieszkańców do ucieczki z domów, zginęło ośmiu chrześcijan, w tym inspektor policji, a 11 mieszkańców zostało rannych” — podał portal Truth Nigeria. „Mieszkańcy twierdzą, że ataki rozpoczęły się około godziny 18:30 9 maja, gdy uzbrojeni w karabiny szturmowe bojownicy wtargnęli do Sabon Layi, Rakung, Gangare oraz społeczności wokół szpitala ogólnego w rejonach Zat i Bet w Barkin Ladi, na południe od Jos.”

Liderzy społeczności poinformowali, że terroryści Fulani poruszający się motocyklami i pieszo prowadzili chaotyczny ostrzał ludności cywilnej oraz terenów mieszkalnych. David Nanpet z International Committee on Nigeria (ICON) powiedział portalowi Truth Nigeria, że lokalnym obrońcom brakowało odpowiedniego uzbrojenia defensywnego. Jak dodał, początkowo podczas ataków zginęło siedem osób, a co najmniej 11 rannych trafiło do szpitali.

Źródło policyjne ze stanu Plateau przekazało portalowi Truth Nigeria pod warunkiem zachowania anonimowości, że ponad 100 lokalnych funkcjonariuszy przeszło szkolenie, lecz nie otrzymało broni palnej. Zwróciło ono uwagę, że członkowie lokalnych straży obywatelskich są często aresztowani za posiadanie własnoręcznie wykonanej broni, podczas gdy uzbrojeni w karabiny szturmowe bojownicy poruszają się swobodnie.

Uwolnienie księdza

W południowej części stanu Kaduna diecezja katolicka w Kafanchan poinformowała we wtorek (12 maja), że ksiądz porwany 7 lutego został uwolniony.

Uzbrojeni terroryści uprowadzili ks. Nathaniela Asuwaye z jego domu — poinformował w oświadczeniu prasowym ks. Jacob Shanet, kanclerz/notariusz diecezji Kafanchan. Komunikat nie wskazywał sprawców porwania, miejsca zamieszkania duchownego ani warunków i daty jego uwolnienia.

„Ks. Nathaniel jest już bezpieczny i otrzymuje niezbędną opiekę” — powiedział Shanet. „Jego stan jest stabilny, pozostaje w dobrym nastroju i dziękuje za modlitwy oraz wsparcie.”

Według raportu Open Doors „World Watch List 2026” więcej chrześcijan zginęło w Nigerii niż w jakimkolwiek innym kraju w okresie od 1 października 2024 roku do 30 września 2025 roku. Spośród 4849 chrześcijan zabitych na świecie z powodu swojej wiary w tym okresie aż 3490 — czyli 72 proc. — stanowili Nigeryjczycy. To wzrost w porównaniu z 3100 ofiarami rok wcześniej. Nigeria zajęła siódme miejsce na liście 50 państw, w których najtrudniej jest być chrześcijaninem.

Liczący miliony członków w Nigerii i regionie Sahelu, w większości muzułmańscy Fulani tworzą setki klanów o różnym pochodzeniu i nie wszyscy wyznają poglądy ekstremistyczne. Część Fulani przyjmuje jednak radykalną ideologię islamistyczną — zauważyła w raporcie z 2020 roku brytyjska parlamentarna grupa All-Party Parliamentary Group for International Freedom or Belief (APPG).

„Stosują strategię porównywalną do Boko Haram i ISWAP oraz wykazują wyraźny zamiar atakowania chrześcijan i istotnych symboli chrześcijańskiej tożsamości” — stwierdza raport APPG.

Chrześcijańscy przywódcy w Nigerii twierdzą, że ataki pasterzy na chrześcijańskie społeczności w środkowej części kraju wynikają z chęci siłowego przejęcia ziem należących do chrześcijan i narzucenia islamu, ponieważ pustynnienie utrudnia utrzymanie stad.

Według raportu w północno-centralnej części Nigerii, gdzie chrześcijanie są liczniejsi niż na północnym wschodzie i północnym zachodzie kraju, islamskie milicje ekstremistyczne Fulani atakują społeczności rolnicze, zabijając setki ludzi — przede wszystkim chrześcijan. W północnych stanach aktywne są także ugrupowania dżihadystyczne, takie jak Boko Haram oraz odłam Islamskie Państwo Prowincji Afryki Zachodniej (ISWAP). Kontrola władz federalnych nad tymi regionami jest ograniczona, a chrześcijanie i ich społeczności nadal padają ofiarą najazdów, przemocy seksualnej oraz zabójstw dokonywanych na drogowych punktach kontrolnych. W ostatnich latach znacząco wzrosła także liczba porwań dla okupu.

Przemoc rozprzestrzeniła się również na południowe stany kraju, a na północnym zachodzie pojawiła się nowa dżihadystyczna organizacja terrorystyczna Lakurawa, dysponująca nowoczesnym uzbrojeniem i kierująca się radykalną agendą islamistyczną — podaje raport WWL. Lakurawa jest powiązana z ekspansjonistyczną rebelią Al-Kaidy Jama’a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM), wywodzącą się z Mali.

Źródło: Morning Star News