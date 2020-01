Ataki buddyjskich ekstremistów na chrześcijan

Chrześcijanie w Sri Lance często padają ofiarą ataków buddyjskich ekstremistów. Lokalne media czasami donoszą również o zajściach, takich jak niedawny atak buddyjskiego mnicha na ewangelistę oraz ogólny wzrost liczby ataków na tle religijno-nacjonalistycznym od czasu objęcia urzędu przez prezydenta Gotabayę Rajapaksę. W okresie Świąt Bożego Narodzenia nasi współpracownicy odnotowali kilka incydentów, w tym atak na chrześcijan w Bandaraweli oraz ostrzeżenie dla pastora, aby odwołał bożonarodzeniowe nabożeństwo.

Nabożeństwa odbywają się pomimo gróźb

Pastor Prasanny* nie był wcale zaskoczony, kiedy 22 grudnia odwiedziło go dwóch policjantów i zasugerowało, że tym razem mądrze byłoby powstrzymać się od odprawiania bożonarodzeniowego nabożeństwa: policjanci przypomnieli mu o przeszłych wydarzeniach, jak na przykład w kwietniu, kiedy to tłum otoczył dom pastora i przerwał społeczność. Dzień później ostrzeżenie zamieniło się w groźbę. Dziesięciu mnichów buddyjskich zażądało, by pastor odwołał nabożeństwo. Jednak jego odpowiedź była jednoznaczna: „Nawet jeśli mnie zabijecie, nie odwołam nabożeństwa świątecznego. Od 12 lat odprawiam nabożeństwo w dzień Bożego Narodzenia!”

Policja poinformowała mnichów, że prawo stoi po stronie wspólnoty, ponieważ ziemia została zarejestrowana w imieniu kościoła i we wsi są rodziny chrześcijańskie. Po długiej dyskusji ostatecznie ustalono, że nabożeństwo może się odbyć, ale tylko dla członków kościoła, z wyłączeniem gości. Kilka dni temu, pracownicy Open Doors odwiedzili Pastora Prasannę i dowiedzieli się, że nabożeństwo przeprowadzono w spokojnej atmosferze i nie doszło do żadnych wrogich incydentów.

Nagła i niespodziewana agresja mnicha

Portal informacyjny „Colombo Calling” opublikował na kanale YouTube niezwykłe spotkanie ewangelisty z mnichem buddyjskim. Nagranie pokazuje „chrześcijańskiego misjonarza” (według strony internetowej), który spokojnie mówi coś do buddyjskiego mnicha, gdy ten nagle uderza go w twarz, krzyczy na niego i grozi oszołomionemu człowiekowi z powodu rzekomych przymusowych nawróceń i szerzenie wiary chrześcijańskiej.

Komentator portalu informacyjnego „The Colombo Telegraph” wykorzystuje to nagranie jako okazję do zwrócenia uwagi na fakt, że od czasu objęcia władzy przez obecnego prezydenta Gotabayi Rajapaksy wzrosła liczba rasistowskich ataków w związku z buddyjskim nacjonalizmem. Choć lankijscy chrześcijanie nadal nie mogą otrząsnąć się z szoku po krwawych atakach wielkanocnych w 2019 roku, w przeciwieństwie do islamskich zamachów, obecne przykłady są częścią długiej serii podobnych incydentów, które odzwierciedlają ciągłą presję wywieraną na chrześcijanach przez buddyjskich nacjonalistów.

Prosimy o modlitwę za chrześcijan w Sri Lance!

Módl się o wytrwałość dla wszystkich chrześcijan, a szczególnie dla przywódców duchowych, którym grozi bezpośrednie niebezpieczeństwo.

Nie przestawaj modlić się o duchowe i fizyczne uzdrowienie dla tych, którzy cierpią z powodu skutków ataków wielkanocnych 2019 roku.

Módl się za mnichów buddyjskich i innych prześladowców, aby poznali Jezusa.

*imię zmienione

za Open Doors Polska