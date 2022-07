Atak islamistów na klinikę chrześcijańską, 13 zabitych

Strategia ekspansji islamistów

Atak 7 lipca rozpoczął się około godziny 22:40, według lokalnych kontaktów Open Doors. Agresorzy z ADF podpalili klinikę prowadzoną przez wspólnotę chrześcijańską. W płomieniach zginęło czterech pacjentów. Według burmistrza Lume, prześladowcy zabili 9 innych osób poza kliniką przed wycofaniem się – podał ugandyjski portal informacyjny „Monitor”. Według rzecznika kongijskiej armii, wśród dziewięciu zabitych było troje dzieci.

Ataki takie jak ten są częścią islamskiej strategii ekspansji ADF, która przyłączyła się do IS jako „Prowincja Państwa Islamskiego w Afryce Środkowej”. Grupa działa w północno-wschodniej części DRK, przy czym szczególnie dotknięta jest prowincja Kivu Północne. Tam islamscy ekstremiści działają z wyjątkową brutalnością wobec chrześcijan. Atakują kościoły i wioski chrześcijańskie, zabijają chrześcijan oraz gwałcą i uprowadzają kobiety i dziewczęta.

W wyniku doświadczanej przemocy chrześcijanie tysiącami uciekają z regionu, a duże części wschodniej DRK są obecnie pozbawione obecności chrześcijan. To sprawia, że DRK jest jednym z krajów o największej liczbie chrześcijańskich uchodźców i wewnętrznych w Afryce Subsaharyjskiej.

Konsekwencje trwającej przemocy

Chrześcijanie w strefie wpływów ADF borykają się z bardziej ukrytymi, ale dalekosiężnymi skutkami prześladowań, oprócz tych oczywistych, jak np. wysiedlenia. Ciągły strach przed atakiem i cierpienie, którego doświadczają, prowadzą do traumy i „osłabiają zdrowie emocjonalne i duchowe chrześcijan” – podaje lokalny partner Open Doors.

Rodzice czasami nie posyłają już swoich dzieci do szkoły, ponieważ w każdej chwili mogą one zostać uprowadzone przez ADF. Ma to niekorzystny wpływ na poziom wykształcenia dzieci.

Co więcej, ekstremistyczna ideologia islamska grupy rozprzestrzenia się i wpływa również na muzułmanów mieszkających w tym regionie, którzy z kolei bardziej niż wcześniej prześladują chrześcijańskich konwertytów z islamu.

Społeczności muzułmańskie obawiają się również, że zostaną zaatakowane przez ADF, jeśli będą tolerować konwertytów pośród siebie, co również przyczynia się do rosnących prześladowań.

Nie widać końca

W listopadzie 2021 roku Demokratyczna Republika Konga (DRK) i Uganda zdecydowały się na wspólną ofensywę przeciwko ADF. Nie przyniosło to jednak żadnego efektu.

„ADF pozostaje zagrożeniem we wschodniej DRK” – mówi Yonas Dembele, analityk z działu badawczego Światowego Indeksu Prześladowań. „Agresorzy nieustannie obierają za cel wspólnoty chrześcijańskie. Nic nie wskazuje na to, by ta przemoc miała się w przyszłości zmniejszyć.”

W Światowym Indeksie Prześladowań 2022, Demokratyczna Republika Konga zajmuje 40 miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za wiarę.

Prosimy o modlitwę za chrześcijan w Demokratycznej Republice Konga:

Módl się o pocieszenie dla wszystkich, którzy stracili bliskich w zamachu z 7 lipca a także w innych atakach.

Módl się o uzdrowienie emocjonalne i pokój dla chrześcijan pochłoniętych cierpieniem i strachem.

Módl się o chrześcijan nawróconych z islamu o siłę do trwania w wierze w Jezusa pomimo prześladowań ze strony otoczenia.

Módl się o łaskę nawrócenia dla prześladowców z ADF.

Źródło: Open Doors, Monitor

Za Open Doors

Podobne: Demokratyczna Republika Konga: Kolejne ataki pochłaniają wiele ofiar