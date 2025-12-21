Atak islamistów na budynek kościoła doprowadził do zamieszek

Atak młodych islamistów na budynek kościoła w Indonezji doprowadził do zamieszek, które niemal doprowadziły do mobilizacji chrześcijańskiej ochrony w ramach obrony – poinformowały lokalne źródła.

W prowincji Celebes Północny (Sulawesi Utara), młodzi muzułmanie z wioski Molompar, wspierani przez islamistów spoza regionu, obrzucili kamieniami miejsce modlitwy należące do Ewangelikalnego Kościoła w Minahasie (Gereja Masehi Injili di Minahasa, GMIM), znajdujące się we wsi Watuliney w podrejonie Belang, w regencji Minahasa Tenggara – podał serwis Jawaban.com. Do ataku doszło około godziny 1:00 w nocy, 30 listopada.

Dwóch napastników spoza lokalnych wiosek było uzbrojonych w ostre narzędzia – w trakcie starć raniło dwóch młodych chrześcijan z Watuliney. Według portalu SulutZone.com, w pobliżu kościelnego posterunku bezpieczeństwa odpalono również petardy. W wyniku zamieszek wybito kilka okien świątyni.

W odpowiedzi, rozwścieczony tłum chrześcijan podpalił posterunek bezpieczeństwa w wiosce Molompar – informował portal BeritaManado.com.

Nagranie zajść przy kościele szybko rozprzestrzeniło się w mediach społecznościowych – podał SulutZona.com. Z kolei serwis Pojoksatu.id poinformował o wzrastającym napięciu wśród wiernych oraz eskalacji konfliktu między mieszkańcami sąsiednich miejscowości.

„W krótkim czasie napięcia rozlały się na wieś Molompar, wywołując mobilizację mieszkańców obu stron” – relacjonował Pojoksatu.id.

Według BeritaManado.com, policja wytypowała 10 podejrzanych w związku z „bójką zbiorową” między dwiema wioskami. Dwóch uzbrojonych muzułmanów spoza regionu zostało zatrzymanych i przesłuchanych – poinformował komendant regionalny policji Celebesu Północnego, starszy komisarz Alamsyah Parulian Hasibuan.

W mediach społecznościowych, pod hashtagiem #PrayForGMIMSilo, pojawiło się wiele głosów potępiających przemoc i wzywających do zachowania pokoju, jedności oraz powstrzymania się od ulegania prowokacjom.

Policja szybko zareagowała, kierując na miejsce znaczne siły oraz apelując do mieszkańców obu wiosek o zachowanie spokoju i ignorowanie podburzających treści krążących w internecie. Jak przekazał szef policji regencji Minahasa Północna, Handoko Sanjaya, trwa dochodzenie w sprawie aktu wandalizmu wobec kościoła.

Jedna z chrześcijańskich milicji, powołana w Sulawesi dekady temu jako reakcja na masakry dokonywane przez islamistów, została postawiona w stan gotowości. Dowódca milicji Panji Yoshua działającej przy Synodzie GMIM, James Sumendap, około godziny 8:00 rano nakazał zgrupowanie oddziału w sąsiedztwie Lamet Ratahan. Stamtąd członkowie milicji udali się na miejsce incydentu, by uczestniczyć w nabożeństwie i monitorować sytuację – donosi Manadoline.com.

Sumendap nawiązał także kontakt z kilkoma ważnymi przedstawicielami kościoła oraz powiązanymi jednostkami paramilitarnymi. Wyznaczył swego zastępcę, Henrika Mamuayę, do rozmów z odpowiednimi stronami. Mamuaya przekazał, że kościół Silo Watuliney był już celem podobnego ataku 26 czerwca 2006 roku, po którym zawarto porozumienie mające na celu pokojowe rozwiązywanie sporów.

„Uważam, że nadszedł czas, by policja zareagowała, przeanalizowała tamto porozumienie i stanowczo ukarała tych, którzy je łamią i dążą do prowokacji” – powiedział Mamuaya, znany także jako Endi.

Tego samego dnia, 30 listopada, do działania przystąpiła również Nah Hendrix, liderka milicji Manguni – poinformował kanał Pavel 88.

„To osoby, które próbują zniszczyć tolerancję w Celebesie Północnym” – oświadczyła Hendrix. – „Dlatego ja, Nah Hendrix, rozkazuję moim ludziom połączyć siły ze wszystkimi oddziałami – zarówno tradycyjnymi, jak i nietradycyjnymi – i podjąć działania”.

Komisja ds. Młodzieży Synodu GMIM Silo wydała oświadczenie potępiające akt wandalizmu.

„Zdecydowanie potępiamy wszelkie przejawy przemocy i niszczenia miejsc kultu, które naruszają wartości humanitarne i prawne” – przekazano w komunikacie. Komisja zaapelowała do policji o przeprowadzenie dogłębnego, transparentnego i sprawiedliwego dochodzenia oraz wezwała mieszkańców do unikania prowokacji.

Niestety, jeszcze tego samego popołudnia młodzi muzułmanie ponowili prowokacje w rejonie kościoła. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których mieszkańcy obu wiosek wykrzykują obelgi pod adresem przeciwników.

Według organizacji Open Doors, w ostatnich latach indonezyjskie społeczeństwo przyjęło bardziej konserwatywny charakter islamu, co sprawia, że kościoły prowadzące działalność ewangelizacyjną są narażone na ataki ze strony ekstremistów islamskich.

Źródło: Morning Star News