Atak drona w Boże Narodzenie zabija chrześcijan w Sudanie

Atak drona przeprowadzony 25 grudnia przez Sudańskie Siły Zbrojne (SAF) zabił co najmniej 11 chrześcijan zmierzających na obchody Bożego Narodzenia w stanie Kordofan – podały lokalne źródła.

Według miejscowego prawnika chrześcijańskiego, w ataku poważnie rannych zostało co najmniej 18 osób należących do wspólnoty, która w dniu świąt zmierzała do Kościoła Episkopalnego Sudanu w mieście Julud (rejon Biyam Jald).

„Budynek kościoła nie został trafiony, ale celem ataku była procesja wiernych zmierzających w jego stronę” – powiedział prawnik w rozmowie z Morning Star News, prosząc o zachowanie anonimowości.

Jak podał Sudan Tribune, powołując się na dane Ruchu Wyzwolenia Ludowego Sudanu – Północ (SPLM-Północ), który współpracuje z paramilitarnymi Siłami Szybkiego Wsparcia (RSF) w walce z SAF, oraz organizacji Foundation Alliance, w ataku w rejonie Biyam Jald zginęło 12 cywilów, a 19 zostało rannych. Teren ten znajduje się pod kontrolą SPLM-Północ.

„Dron zaatakował cywilów świętujących Boże Narodzenie” – przekazało SPLM w oficjalnym komunikacie.

Do ataku doszło niespełna miesiąc po wcześniejszym uderzeniu SAF z 29 listopada, kiedy celem był ośrodek zdrowia w rejonie Kumi (również w stanie Górny Kordofan). Według doniesień w wyniku tego ataku zginęło 12 osób, a 19 zostało rannych – w tym kobiety i dzieci.

Z kolei 5 grudnia inny atak dronowy SAF wymierzony w miejscowość Ghadeer w okręgu Kalogi, Górny Kordofan, doprowadził do śmierci ponad 10 dzieci w wieku 5–7 lat, które przebywały w przedszkolu – poinformował Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF).

Sytuacja w Sudanie pogorszyła się po wybuchu wojny domowej między RSF a SAF w kwietniu 2023 roku. Według raportu organizacji Open Doors w ramach Światowego Indeksu Prześladowań 2025 (World Watch List, WWL), wzrosła liczba chrześcijan zabitych, zgwałconych oraz liczba ataków na chrześcijańskie domy i przedsiębiorstwa.

„Chrześcijanie wszystkich wyznań są uwięzieni w chaosie i nie mogą uciec. Kościoły są ostrzeliwane, plądrowane i zajmowane przez walczące strony” – podkreślono w raporcie.

Zarówno RSF, jak i SAF to formacje islamskie, które oskarżają przesiedlonych chrześcijan o wspieranie wrogich bojowników i atakują ich z tego powodu.

Sudan jest krajem w 93% muzułmańskim; tradycyjne religie afrykańskie wyznaje 4,3% ludności, a chrześcijanie stanowią 2,3% populacji – podaje projekt Joshua Project.

Konflikt między RSF a SAF, które po przewrocie wojskowym z października 2021 roku wspólnie sprawowały władzę, doprowadził do śmierci dziesiątek tysięcy cywilów oraz zmusił ponad 12 milionów osób do ucieczki – zarówno wewnątrz kraju, jak i za granicę – poinformowało Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka (UNCHR).

Generał SAF, Abdelfattah al-Burhan, oraz jego ówczesny zastępca – przywódca RSF Mohamed Hamdan Dagalo – sprawowali władzę, gdy w marcu 2023 roku partie cywilne osiągnęły porozumienie w sprawie ram czasowych dla powrotu do rządów demokratycznych. Ostateczne zatwierdzenie porozumienia zablokowały jednak spory dotyczące struktury sił zbrojnych.

Burhan dążył do podporządkowania RSF regularnej armii w ciągu dwóch lat, podczas gdy Dagalo zgadzał się na integrację nie wcześniej niż po upływie 10 lat.

Obaj dowódcy mają przeszłość islamistyczną, choć na arenie międzynarodowej próbują prezentować się jako zwolennicy demokracji i wolności religijnej.

W Światowym Indeksie Prześladowań 2025 organizacji Open Doors Sudan znalazł się na 5. miejscu wśród krajów, w których najtrudniej jest być chrześcijaninem – awansując z 8. miejsca w poprzednim roku. Wcześniej, po raz pierwszy od sześciu lat, Sudan opuścił pierwszą dziesiątkę rankingu, zajmując w 2021 roku 13. pozycję.

Po dwóch latach postępów w zakresie wolności religijnej – zapoczątkowanych po obaleniu islamistycznego reżimu Omara al-Baszira w 2019 roku – powrót do represji rozpoczął się wraz z wojskowym zamachem stanu 25 października 2021 roku. Po obaleniu Baszira, który rządził przez 30 lat, tymczasowy rząd cywilno-wojskowy zaczął cofać niektóre zapisy szariatu, m.in. zniósł prawo pozwalające na określanie grup religijnych mianem „niewiernych” oraz zlikwidował przepisy o apostazji, za które groziła kara śmierci.

Po przewrocie z października 2021 roku chrześcijanie zaczęli obawiać się powrotu najbardziej represyjnych aspektów prawa islamskiego.

W 2019 roku Departament Stanu USA wykreślił Sudan z listy krajów szczególnej troski (Countries of Particular Concern – CPC), które dopuszczają się „systematycznych, trwających i rażących naruszeń wolności religijnej”, i przeniósł go na listę obserwacyjną. Sudan znajdował się na liście CPC w latach 1999–2018.

W grudniu 2020 roku Sudan został również usunięty z listy obserwacyjnej Departamentu Stanu.

