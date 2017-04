Asyryjscy chrześcijanie wracają do żywej więzi z Jezusem

„Saif” i „Naama” wraz ze swoją rodziną byli zmuszeni opuścić swój dom, biznes i społeczność w północnej Syrii z powodu wojny. Jako uchodźcy zaczęli chodzić na spotkania modlitewne i biblijne, dzięki czemu cała rodzina zawierzyła swoje życie Chrystusowi.

„Saif” zaprosił potem ponad 20 innych rodzin asyryjskich na takie spotkania, co zaowocowało nawróceniem wielu z nich. Na jednym ze spotkań ktoś zapytał: „Dlaczego Bóg pozwala na cierpienie, prześladowania i wyniszczenie Asyryjczyków, którzy jako pierwsi przyjęli Chrystusa tysiące lat temu i do dzisiaj mówią jego językiem?”. Na to żona „Saifa”, „Naama”, odpowiedziała: „My, Asyryjczycy, poznaliśmy prawdę tysiące lat temu, jednak nigdy nie czciliśmy Boga ani nigdy za Nim nie podążaliśmy”.

Chociaż „Saif” i „Naama” sami żyją jako uchodźcy w obcym kraju, chcą kontynuować swoją służbę wśród innych Asyryjczyków na obczyźnie, by wracali oni do żywej więzi z Jezusem.

Módlmy się, by królestwo Boże nadal rozprzestrzeniało się na Bliskim Wschodzie.

Źródło: The Voice of the Martyrs USA

za Głos Prześladowanych Chrześcijan