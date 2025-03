Astronauta mówi, że wiara w Jezusa podtrzymywała go na duchu podczas uwięzienia w kosmosie

Astronauta NASA, Butch Wilmore, który przez dziewięć miesięcy przebywał na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej wraz z astronautką Suni Williams, przypisuje swoją wytrzymałość podczas misji przede wszystkim jednej rzeczy – wierze w Jezusa Chrystusa.

Wilmore i Suni Williams bezpiecznie wylądowali w kapsule powrotnej SpaceX w Zatoce Amerykańskiej 19 marca, po komplikacjach technicznych, które sprawiły, że ich pobyt na orbicie trwał znacznie dłużej niż planowano.

„Moje uczucia związane z tym wszystkim wracają do mojej wiary” – powiedział Wilmore reporterowi CBN podczas konferencji prasowej zorganizowanej z kosmosu przed ich powrotem.

„Jest to związane z moim Panem i Zbawicielem, Jezusem Chrystusem. On realizuje swój plan i cele dla swojej chwały poprzez całą ludzkość, a to, jak to się rozgrywa w naszym życiu, jest znaczące i ważne”.

Podczas całej misji załoga zmagała się z nieprzewidywalnymi warunkami oraz emocjonalnymi skutkami długotrwałej rozłąki z bliskimi.

Mimo to Wilmore pozostał niezłomny, opisując nawet najtrudniejsze chwile jako momenty duchowej jasności.

„Nigdy nie byłem sam. Bóg był tam, nawet w najciemniejszych chwilach” – oświadczył.

Jego świadectwo odbiło się szerokim echem, zwłaszcza w społecznościach chrześcijańskich.

Wilmore, który pełni funkcję starszego zboru w Providence Baptist Church w Pasadenie w Teksasie, od dawna otwarcie dzieli się swoją wiarą i utrzymuje bliską więź z rodziną kościelną, nawet będąc w kosmosie.

Jego pastor, Tommy Dahn, opisał go w Fox26 jako osobę wierną i konsekwentną, zaangażowaną w służbę zarówno na Ziemi, jak i poza nią.

Podczas gdy NASA podkreśla krytyczną pracę naukową wykonaną przez astronautów oraz ich wytrwałość i profesjonalizm w trakcie niezwykle długiej i wymagającej misji, Wilmore przedstawia to doświadczenie jako duchową podróż – świadectwo siły wiary w obliczu przeciwności.

Cytując Pismo Święte, uznał złożoność Bożych celów: „Rozumiem, że On działa we wszystkich rzeczach, niektóre dla dobra – patrz rozdział 11 Listu do Hebrajczyków – a inne nie wydają się nam tak dobre. Ale wszystkie rzeczy współdziałają dla Jego dobra, dla wszystkich, którzy wierzą”.

Źródło: Christian Today