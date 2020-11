Astronauta – chrześcijanin Victor Glover wyrusza w kosmos z Biblią

Astronauta Victor Glover wyruszył na sześciomiesięczną misję w kosmosie. Jak sam mówił, jego wiara chrześcijańska pomoże mu w tym olbrzymim zadaniu. Niedawno Glover dyskutował o swoich przekonaniach chrześcijańskich. Opowiadał o tym, jak istotną rolę odgrywa w jego rodzinie wiara. Mówił też, jak planuje dbać o swoją duchowość w trakcie podróży kosmicznej.

W niedzielę 15 listopada Victor Glover i troje innych astronautów wystartowało w kapsule Resilience z wyrzutni rakietowej w Centrum Kosmicznym Johna F. Kennedy’ego. Załoga weźmie udział w misji naukowej na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

„Chcę korzystać z umiejętności, które dał mi Bóg, aby dobrze wykonywać swoją pracę”

Podczas wywiadu z Christian Chronicle Glover opowiadał o swoim niezwykłym doświadczeniu trwającym od 2013 r., kiedy został wybrany na astronautę NASA. Mówił też, dlaczego Bóg pozostaje dla niego punktem centralnym.

„Te siedem lat w NASA było naprawdę interesującą podróżą. To było prawdziwe ćwiczenie osobowościowe i zawodowe, ale też duchowe” – wyjaśnił. – „Zrozumiałem rolę Boga w moim życiu, Jego autorytet i swoje poddanie. Zrozumiałem też miłość, wsparcie i zachętę, którą to może stworzyć w moim życiu. Chcę korzystać z umiejętności, które dał mi Bóg, aby dobrze wykonywać swoją pracę, wspierać członków załogi, misję i NASA – dodał Victor Glover. – O tym tak naprawdę myślę najwięcej.”

„Mam zadanie do wykonania. Czasem tracę to z pola widzenia w wyniku emocji. Nie mogę się doczekać wyglądania przez okno, robienia zdjęć i bycia tu i teraz.”

Victor Glover o kościele, rodzinie i Bogu

Mimo podróży kosmicznej Glover powiedział, że nie zrezygnuje ze swoich kościelnych zajęć. „Właściwie to wziąłem ze sobą – kieliszki do komunii i Biblię. Mamy też bardzo dobre połączenie z Internetem – powiedział. – Także szczerze mówiąc prawdopodobnie będę robił to, co robiłem do tej pory. Nabożeństwo online, ofiara przez Internet, czytanie Biblii, modlitwa.”

Victor Glover, 44-latek mówił też o swojej żonie, Dionnie, a także o ich czwórce dzieci. „Bóg przydzielił mi kilka bardzo ważnych rzeczy. To życie, to naczynie, ale też moją żonę i nasz związek, to, że staliśmy się jednym. Wreszcie mam też rodzinę z naszymi czterema córkami.”

Glover podzielił się również swoimi przemyśleniami na temat tego, jak kościół reaguje na niedawne wydarzenia w Ameryce.

„Wszyscy musimy polegać na Bogu, ale musimy też polegać na sobie nawzajem i wspierać się” – powiedział.

Dodał, że ludzie powinni zwracać się do Boga, kiedy szukają odpowiedzi w tych trudnych momentach.

„W Biblii jest masa naprawdę prostych lekcji. Przede wszystkim kochać Boga, kochać siebie w zdrowy sposób i kochać bliźniego tak, jak kocha się siebie. Kiedy wszyscy tak postępujemy, wiele problemów, którym pozwalamy się dzielić, przestaje być barierami w nawiązywaniu relacji” – zakończył.

Autor: Andrea Morris

Źródło: CBN News

Podobne

Premier Izraela przyrzeka, że podczas próby lądowania na Księżycu Izrael zostawi tam Biblię