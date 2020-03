Asia Bibi: Konferencja prasowa w Paryżu

Na początku spotkania zapytaliśmy Asię, czy chciałaby się czymś podzielić z tymi wszystkimi, którzy modlą się za nią wiernie od lat. Odpowiedź pada szybko: „Tak. Bóg jest z nimi, tak jak był ze mną. On nigdy nas nie zostawi bez pomocy!” Czasu jest zdecydowanie za mało: Asia Bibi właśnie spotkała się z prezydentem Macronem, a teraz odbywa się międzynarodowa konferencja prasowa, na której ma przedstawić swoją nową książkę. Kilkoro pracowników Open Doors przyjechało specjalnie do Paryża, aby porozmawiać z chrześcijanką, która spędziła osiem lat w celi śmierci. Oto krótkie podsumowanie tego spotkania.

Wspomnienia pozbawione goryczy

Asia wchodzi do sali konferencyjnej i powoli podchodzi do swojego miejsca. Nie jest sama; towarzyszy jej niepełnosprawna córka Esha, która nie opuszcza boku matki. Wzrusza nas miłość, z jaką Asia traktuje córkę, której dorastanie ją ominęło tylko dlatego, że chciała wypić szklankę wody w 40-stopniowym upale.

Kobieta opowiada o tym, jak ona i jej rodzina byli testowani przez Boga. „Bóg dał moim dzieciom dużo cierpliwości”, mówi i patrzy na Eshę. „Esha miała tylko osiem lat, kiedy zostałam aresztowana. Bóg zobaczył jej łzy i dał jej dużo cierpliwości”. Asia wydaje się radosna i zrelaksowana, gdy odpowiada na pytania przedstawicieli międzynarodowych mediów i organizacji. Doświadczone oko zauważa jednak, że to dopiero początek długiej drogi uzdrowienia. Oto kilka wybranych odpowiedzi na zadane pytania:

Jak pobyt w więzieniu wpłynął na twoją wiarę?

„Moja wiara była zawsze silna, ponieważ moja rodzina była bardzo oddana Bogu, ale stała się silniejsza, ponieważ wiem, że Bóg jest ze mną zawsze – i nigdy mnie nie zostawi bez pomocy”.

Jak to jest możliwe, że doświadczyłaś tak trudnych chwil w więzieniu i nie zwątpiłaś w istnienie Boga?

„Nigdy nie wątpiłam, bo kiedy się urodziłam, duchowny powiedział mojej mamie: ‘To dziecko zostanie poddane próbie przez Boga’. Moi rodzice wielokrotnie opowiadali mi tę historię, a ja wiedziałem, że pewnego dnia to się stanie”.

Czy wiedziałaś, że w czasie pobytu w więzieniu byłaś symbolem nadziei i wiary?

„[…] Byłam pewna, że pewnego dnia zostanę zwolniona z więzienia, bo byłam niewinna. Kiedy mój ojciec mnie odwiedził, powiedział, że zostałem oskarżona z powodu imienia Jezusa, i powiedziałam mu, że również ze względu na imię Jezusa zostanę uwolniona“.

Co czułaś po zabójstwie Shahbaza Bhattiego, ministra, który wstawił się za tobą?

„On był niewinny, a ja dużo płakałam. Kiedy gubernator prowincji Pendżab, Salman Taseer, i ówczesny minister Bhatti [zostali zamordowani, ponieważ wstawili się za mną], poczułam głęboki smutek. Wkrótce będziemy obchodzić rocznicę śmierci Bhattiego. Zawsze, gdy o nim myślę, mam łzy w oczach i wielki ból w sercu“.

Czy masz nadzieję, że w przyszłości będziesz żyła anonimowo?

„Jestem wolna, ale ciągle potrzebuję ochrony. Jestem pewna, że rozumiecie to. Moim pragnieniem jest, aby moje dzieci mogły się kształcić. Ich edukacja bardzo ucierpiała”.

Gdzie będziesz mieszkała w przyszłości? Zostaniesz w Kanadzie, czy przeniesiesz się do Francji?

„Jeszcze nie zdecydowałam. Przyjechałam do Francji i jestem bardzo zajęta. Potrzebuję trochę czasu, żeby usiąść i zastanowić się nad tym. Kanada jest bardzo dobrym krajem, podobnie jak Francja”.

Po konferencji prasowej, pracownicy Open Doors przekazali Asi Bibi szereg osobistych prezentów, w tym Biblię w języku urdu, szalik wykonany ręcznie przez prześladowanych chrześcijan oraz kartkę ze słowami zachęty od jednej z osób modlących się za Asię we Francji. Kiedy pokazują Asi nagranie z prześladowanymi chrześcijanami, którzy spotykali się regularnie o pierwszej w nocy, aby się za nią modlić, brakuje jej słów: „Wstawaliście w nocy, aby się za mnie modlić?”

Prosimy, módlcie się za Asię Bibi i jej rodzinę, ale także za chrześcijan, którzy nadal przetrzymywani są w więzieniach w Pakistanie:

Oddaj Jezusowi chwałę za uwolnienie Asi.

Dziękuj Jezusowi za to, że przeprowadził Asię i jej rodzinę przez trudne lata więzienia.

Módl się o całkowite uzdrowienie dla Asi i całej jej rodziny.

Módl się za wszystkich chrześcijan, którzy są obecnie niewinnie przetrzymywani w pakistańskich więzieniach – aby byli zachęcani i odczuwali bliskość Jezusa, podobnie jak Asia.