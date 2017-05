Armie aniołów – Tim Sheets

Od wydawcy: Temat aniołów cieszy się dużym zainteresowaniem na świecie. Popkultura przykłada wielką wagę do tych niewidzialnych istot, prawie że ubóstwiając je.

Ale czy kiedykolwiek zastanawiałeś się: „Co robią aniołowie i jaki wpływ na ciebie mają podejmowane przez nich działania”? Autor, Tim Sheets przedstawia objawienie oparte na Biblii, połączone z osobistymi doświadczeniami, i zaprasza cię do doświadczenia niewidzialnego świata potężnych niebiańskich wojowników.

Dowiedz się, w jaki sposób aniołowie:

· walczą w duchowej rzeczywistości poprzez udzielanie pomocy, zapewnianie ochrony i przynoszenie uwolnienia

· współpracują z chrześcijanami w przeobrażaniu całych regionów

· ponadnaturalnie współdziałają z zanoszonymi przez ciebie modlitwami do Boga w celu uwolnienia niebiańskich odpowiedzi, aby mógł nastąpić przełom w twoim życiu.

O autorze

Dr Tim Sheets – pastor, autor książek. Mieszka w południowo-zachodnim Ohio. Po ukończeniu Christ for the Nations Institute w Dallas wrócił w 1979 r. do Ohio, gdzie objął posadę pastora w Oasis Church w Middletown. Jego wizją i celem jest zachęcanie ludzi do bycia autentycznym naśladowcą Chrystusa na ziemi oraz do pełnego pasji ewangelizowania świata. W sercu nosi pragnienie przebudzenia i przemian na całym świecie.

Autor: Tim Sheets

Wydawca: Wydawnictwo Koinonia