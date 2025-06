Armenia: Aresztowanie arcybiskupa i zarzuty o próbę zamachu stanu

Władze Armenii aresztowały arcybiskupa Bagrata Galstanyana i co najmniej 13 innych osób, stawiając im zarzuty spisku w celu obalenia rządu. Komisja śledcza wniosła oskarżenia karne, twierdząc, że przygotowywali oni atak terrorystyczny i przejęcie władzy. Premier Nikol Paszynian oświadczył, że udaremniono znaczący plan przejęcia władzy przez duchowieństwo.

Rosnące Napięcia i Oskarżenia

Napięcia między Paszynianem a Armeńskim Kościołem Apostolskim narastają. Pojawiły się głosy wzywające do dymisji premiera w związku z porażkami militarnymi w konflikcie z Azerbejdżanem. Niedawno zatrzymano również miliardera Samvela Karapetyana, rzekomo namawiającego innych do przejęcia władzy. Adwokat Galstanyana twierdzi, że rząd niesprawiedliwie oskarża go o przestępstwa, aby odwrócić uwagę od własnych problemów.

Dowody i Reakcja Rządu

Rząd utrzymuje, że Galstanyan zwerbował ponad 1000 osób, aby wywołać chaos i zakłócić porządek. Opublikowano nagrania audio i zdjęcia broni znalezionej podczas przeszukań. W tle tych wydarzeń, Paszynian pracuje również nad traktatem pokojowym z Azerbejdżanem, co dodatkowo zaostrza trwające napięcia.