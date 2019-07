Armagedon i Paranoja – Rodric Braithwaite

6 sierpnia 1945 roku, godzina 8.15, Hiroszima. Na tle nieba pojedynczy samolot zrzuca bombę. Rozpoczyna się pierwszy w historii atak zbrojny z użyciem broni atomowej. Nad centrum miasta uformował się gigantyczny słup dymu, przybierający kształt grzyba. Jego wysokość sięgała kilkunastu kilometrów. 43 sekundy później miasto wraz z mieszkańcami wyparowuje. Znika z powierzchni ziemi. Hiroszima nie istnieje.

Tak zaczyna się nowa era w dziejach świata. Czas atomu. Ludzkość dostaje do rąk broń, która jest w stanie unicestwić planetę. Rozpoczyna się wyścig zbrojeń światowych mocarstw. Naukowcy rozgryzają tajemnice natury, posłuszni wojskowi skrupulatnie planują możliwe manewry, a politycy borykają się z podjęciem decyzji, których konsekwencje mogą się okazać nie do przyjęcia. Żaden z nich nie chciał rozpocząć wojny nuklearnej, ale wszyscy byli paranoikami co do tego, co może zrobić druga strona.

W tej opowieści występują liczne czarne charaktery – i to po obu stronach żelaznej kurtyny. To mroczny czas paranoicznego strachu przed nuklearną katastrofą.

Dysponujemy bronią zbyt potężną, by można jej było użyć. Zniszczyłaby naszą cywilizację w kilka sekund. Wystarczy błędna ocena sytuacji, zamach terrorystyczny lub… czysty przypadek.

Temat wymaga nowej analizy, a książka Armagedon i Paranoja Braithwaite’a jest cennym punktem wyjścia…

Dane książki:

Tytuł: Armagedon i Paranoja

Autor: Rodric Braithwaite

Oprawa twarda

Pierwsze wydanie: 2019-07-01

Liczba stron: 544

Wydawnictwo: Znak Horyzont

Cena katalogowa: 59,90 zł