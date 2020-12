Argentyna: krok ku legalizacji aborcji, tłumy świętują

W piątek 11 grudnia, demonstranci zebrani przed budynkiem Kongresu Narodowego w Buenos Aires wybuchli radością, gdy ogłoszono, że Izba Deputowanych przyjęła projekt ustawy o legalizacji aborcji do 14 tygodnia ciąży.

Przyjęcie projektu ustawy w czasie, gdy aborcja jest szeroko promowana przez lewicę, spotkało się z intensywną, ostrą krytyką ze strony liderów pro-life w Stanach Zjednoczonych.

Lila Rose, założycielka organizacji orędowniczej pro-life Live Action, opublikowała zdjęcie ukazujące świętujących demonstrantów, pisząc: „Szatan jest realny, autor kłamstw, zamętu i morderstwa”.

„Totalny zamęt i świętowanie ćwiartowania i rzezi istot ludzkich – dzieci, naszych przyszłych dzieci – jest sataniczne” – dodała.

Satan is real, the author of lies, confusion and murder. The total confusion and celebration over the dismemberment and slaughter of human beings – CHILDREN, our future children – is satanic https://t.co/M0hbK4iXdC

— Lila Rose (@LilaGraceRose) December 15, 2020