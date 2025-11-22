Aresztowano 18 przywódców chrześcijańskich w Chinach w związku z represjami wobec kościołów

Liderzy jednego z niezależnych chińskich kościołów domowych zostali aresztowani pod zarzutem „nielegalnego wykorzystywania sieci informacyjnych” – co może być częścią szerszej akcji władz Chin wymierzonej w chrześcijaństwo niezależne od państwowej kontroli.

Do najnowszego zatrzymania doszło w Kościele Syjon w Beihai, w prowincji Guangxi. Wśród 18 aresztowanych znalazł się pastor Ezra Jin Mingri.

Według organizacji Christian Solidarity Worldwide, zatrzymanym grozi nieokreślony czas aresztu przedprocesowego lub kara do trzech lat więzienia.

Kościół Syjonu jest jednym z największych nieoficjalnych kościołów w Chinach – liczy co najmniej 5 000 wiernych. W 2018 roku władze Pekinu zamknęły jego główną siedzibę po tym, jak odmówił zainstalowania kamer monitoringu.

Scott Bower, dyrektor generalny CSW, potępił aresztowanie pastora Jina oraz pozostałych liderów wspólnoty, podkreślając, że „zostali oni zaatakowani wyłącznie za pokojowe praktykowanie swojej wiary”.

– Wzywamy Komunistyczną Partię Chin do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia tych osób oraz do zaprzestania prześladowań kościołów i wspólnot religijnych, które nie chcą rejestrować się przy partii i pragną wyznawać swoją wiarę bez nadzoru i ingerencji – oświadczył Bower.

Organizacja Open Doors, monitorująca prześladowania chrześcijan na świecie, informuje, że Chiny nasilają represje wobec niezarejestrowanych wspólnot religijnych. We wrześniu doniesiono o zatrzymaniu 70 chrześcijan, z których część została aresztowana w trakcie nabożeństw.

Wśród stawianych im zarzutów pojawiły się oskarżenia o „oszustwo”, „prowadzenie nielegalnej działalności gospodarczej” czy „organizowanie nielegalnych zgromadzeń”. W co najmniej jednym przypadku osoby odpowiedzialne za zarządzanie zbiórkami kościelnymi zostały oskarżone o nadużycia finansowe – mimo że ze strony wspólnoty nie zgłoszono żadnych nieprawidłowości.

– W wyniku ostatnich represji nasz kościół praktycznie przestał funkcjonować. Ponad 80 grup działających w ramach ruchu kościołów domowych zawiesiło spotkania. Z pierwotnych 14 wspólnot pozostało zaledwie kilka – relacjonuje lokalny partner organizacji Open Doors.

Źródło: Christian Today