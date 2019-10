Aresztowanie misjonarza ze Stanów Zjednoczonych, reżim Rwandy zamyka tysiące kościołów

W poniedziałek 7 października, w stolicy Rwandy Kigali, funkcjonariusze ochrony porządku publicznego aresztowali pastora Gregga Schoof’a, misjonarza baptystycznego w Rwandzie, który prowadził tam kościół i chrześcijańskie radio Amazing Grace. Pastor został aresztowany tuż przed zaplanowaną konferencją prasową, na której miał otwarcie potępić rząd za zamykanie kościołów.

Rwandyjski rząd zamknął kościół pastora i jego stację radiową, a także odmówił przedłużenia wiz Schoof’owi i jego bliskim. Ze strony internetowej Schoof’ów dowiadujemy się, że ich rodzina służyła na misji w południowowschodniej Afryce od 2003 roku.

Według „New York Times’a”, Schoof został aresztowany przez rwandyjską policję w momencie, gdy właśnie przygotowywał się do swojej końcowej konferencji prasowej.

W oświadczeniu prasowym, przekazanym przedstawicielom mediów przed konferencją, Schoof napisał: „Nie przybyłem tu po to, by walczyć z rządem. Przybyłem, by głosić Ewangelię. Jednak ten rząd, swoimi barbarzyńskimi praktykami zajął stanowisko przeciwko Bogu”.

Jak poinformowało BBC, pastor zarezerwował miejsce, w którym miała się odbyć konferencja prasowa, lecz właściciele odmówili mu wstępu tuż przed jej rozpoczęciem. Gdy Schoof stał na zewnątrz, rozmawiając z dziennikarzami, policja dokonała jego aresztowania.

„Aresztowaliśmy pana Schoof’a i przekazaliśmy w ręce Rwandyjskiego Biura Śledczego” – oświadczył rzecznik policji, John Bosco Kabera, w wypowiedzi dla agencji prasowej AFP.

„[Schoof] został aresztowany za prowadzenie w przestrzeni publicznej nielegalnego spotkania z dziennikarzami. Prowadzenie spotkań w przestrzeni publicznej bez autoryzacji jest niezgodne z prawem” – powiedział Kabera.

Kościół Schoof’a został zamknięty w lutym tego roku. Jego stację radiową zamknięto jeszcze w zeszłym roku, gdy pewien funkcjonariusz państwowy powiedział, że wyemitowała kazanie, w którym mówca nazwał kobiety „złymi”. Z powodu zamknięcia stacji, pastor wniósł sprawę do sądu, jednak według informacji „The Times’a”, jego pozew nie został jeszcze rozpatrzony.

Na stronie Amazing Grace na Facebook’u, pastor umieścił swoje zeznanie sądowe dotyczące nielegalnego zamknięcia jego stacji radiowej.

W oświadczeniu Schoof napisał, że twierdzenie o „złych” kobietach, jakie miało pojawić się we wspomnianym kazaniu, zostało wyjęte z kontekstu. Oznajmił, że mówca nauczał o złych kościołach, a nie o złych kobietach. A lokalne media podchwyciły pomyłkę administracji państwowej i ją wyolbrzymiły.

Jak informowało „CBN News”, w dążeniu do zdobycia większej kontroli nad zamieszkującą kraj społecznością religijną, rząd Rwandy zamknął tysiące kościołów i tuziny meczetów, oskarżając je o niespełnianie budowlanych standardów bezpieczeństwa.

Organizacje praw człowieka oskarżyły rząd prezydenta Paula Kagame o podjęcie zdecydowanych kroków przeciwko wolności ekspresji, czemu prezydent zaprzeczył.

Według informacji „The Associated Press”, w zeszłym roku aresztowano sześciu zielonoświątkowych pastorów, którzy zaprotestowali przeciwko zamykaniu kościołów, oskarżając ich o prowadzenie „nielegalnych spotkań w złych intencjach”.

Lokalne media podały, że w całym kraju zamknięto do tej pory ponad 8 tysięcy kościołów.

Autor: Steve Warren

Źródło: CBN News