Aresztowanie misjonarki z Korei Płd. za głoszenie Ewangelii dzieciom

15 stycznia 2026 r. władze rosyjskie aresztowały pod fałszywymi zarzutami 69-letnią południowokoreańską misjonarkę Park Tae-yeon. Osadzono ją w więzieniu w Chabarowsku, odmówiono dostępu do porady prawnej i nie pozwolono na kontakt z Konsulatem Korei Płd. (do pierwszego spotkania doszło dopiero 3 lutego). Istnieją obawy o jej stan zdrowia.

Pani Park od 33 lat służyła w Rosji jako misjonarka Child Evangelism Fellowship (CEF). W chwili zatrzymania miała już kupiony bilet samolotowy, ponieważ jeszcze w styczniu planowała powrócić do Korei Płd. w celu przejścia na emeryturę.

„Pani Park Tae-yeon została oficjalnie aresztowana za wykroczenie związane z przepisami imigracyjnymi, jednak liczne doniesienia w państwowych rosyjskich mediach wskazują, że władze publicznie prowadzą przeciwko niej sprawę o znacznie szerszym zakresie” – powiedział pastor Eric Foley z The Voice of the Martyrs Korea. Zwrócił on uwagę na raport z 23 stycznia 2026 r., opublikowany przez powiązaną z państwem rosyjską agencję informacyjną RIA, który przytacza wypowiedź urzędnika miejskiego z Chabarowska. Urzędnik ten poinformował o trwającym od miesięcy śledztwie prowadzonym przez organy ścigania w sprawie obozów religijnych dla dzieci w Chabarowsku. W raporcie tym stwierdzono: „W wyniku dochodzenia wstrzymano działalność obywatelki Republiki Korei, która prowadziła działalność misyjną, ukrywając ją pod pozorem wiarygodnych celów”.

Rosyjskie media twierdzą, że koreańscy misjonarze prali dzieciom mózgi, zmuszając je do przepisywania Biblii przez wiele godzin. Cytowany w raportach urzędnik miejski z Chabarowska utrzymuje, że „dzieciom narzucano idee obce rosyjskim tradycyjnym wartościom pod pozorem edukacji i wychowania”, a ostatecznym celem miało być wywiezienie ich do Korei Południowej.

Przedstawicielka organizacji The Voice of the Martyrs Korea, dr Hyun Sook Foley, określa te zarzuty jako „niedorzeczne”.

„Pani Park Tae-yeon od momentu przybycia do Rosji w 1993 roku kierowała się szczerą miłością do tego kraju i jego mieszkańców – powiedziała dr Foley. – Nigdy wcześniej nie była karana. Przez całe życie pozostała osobą samotną i przez 33 lata niestrudzenie poświęcała się służbie lokalnej społeczności. Jej życie cechowała nieustanną troska o innych, a jej głębokie oddanie służbie stało się inspiracją dla wielu ludzi wokół niej. Park Tae-yeon to osoba szczera i dobra jak dziecko, wolna od politycznej ideologii czy jakichkolwiek ukrytych intencji”.

Aresztowanie Pani Park jest kolejnym bardzo niepokojącym przejawem nasilającej się kampanii reżimu Putina wymierzonej m.in. w chrześcijan, którzy nie podporządkowują się ideologii „ruskiego miru”, w którym to władcy Kremla należy się absolutne poddaństwo. Obecną dramatyczną sytuację w Rosji bardzo dobrze oddają słowa, poproszonego przez nas o komentarz w tej sprawie, rosyjskiego chrześcijanina przebywającego na uchodźstwie:

„Proces czystek rozpoczęty przez reżim Putina nabiera rozpędu. Wszyscy szukają wrogów – zarówno zwykli obywatele gotowi pisać donosy, jak i oczywiście organy ścigania. Nienawiść rozlewa się po kraju ze wszystkich stron. Władza polityczna podsyca ją w przestrzeni informacyjnej i ściśle kontroluje instytucje sądowe oraz policyjne. Nie ma mowy o żadnej pobłażliwości.

Dlatego wrogów znajduje się w środowisku naukowym, wśród inteligencji, a nawet wśród uczniów i studentów – no i rzecz jasna, obowiązkowo w grupach religijnych. Z tego powodu wszystkie istniejące organizacje religijne spieszą, by demonstrować swoją lojalność wobec władzy: aprobować politykę partii i rządu oraz potępiać wszystkich, którzy nie są >>z nami<<.”

Módlmy się o uwolnienie naszej siostry w Chrystusie Park Tae-yeon, aby mogła bezpiecznie wrócić do Korei Płd. Módlmy się też za rosyjskich chrześcijan, którzy stoją przed wyborem między ostrymi represjami ze strony reżimu Putina, a bezwzględnym podporządkowaniem się dyrektywom Kremla, jednak za cenę wierności Słowu Chrystusa.

Źródło: VOM Korea; materiały własne GPCh

Za Głos Prześladowanych Chrześcijan