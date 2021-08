Izrael: Archeolodzy znajdują dowody na trzęsienie ziemi z Księgi Amosa

Archeolodzy z Israel Antiquities Authorithy (IAA) znaleźli dowody trzęsienia ziemi, do którego doszło w czasach istnienia królestwa Judy około 2 800 lat temu, a o którym wspomina biblijna Księga Amosa.

Pozostałości po zniszczeniach wywołanych przez trzęsienie ziemi w Jerozolimie, starożytnej stolicy Judy, znaleziono podczas prac wykopaliskowych w Parku Narodowym City of Dawid – poinformowało IAA na początku sierpnia na mediach społecznościowych.

Trzęsienie ziemi, które w czasach starożytnych było prawdopodobnie jednym z najsilniejszych i najbardziej niszczących, „pojawia się w Biblii, a jego ślady były już wcześniej odkrywane na różnych obszarach w całym Izraelu, jednak badacze uważają, że po raz pierwszy byli w stanie zidentyfikować pozostałości po zniszczeniu, wskazujące, że trzęsienie ziemi dotknęło też Jerozolimę, stolicę Judy” – napisano na stronie IAA.

W Księdze Amosa 1:1 czytamy: „Słowa Amosa, który był pasterzem w Tekoa. Miał on widzenie o Izraelu w czasach Uzjasza, króla judzkiego, i w czasach Jeroboama, syna Joasza, króla izraelskiego, na dwa lata przed trzęsieniem ziemi” (Biblia Warszawska).

A oto słowa Księgi Zachariasza 14:5: „Wtedy będziecie uciekać do tej doliny (…); a będziecie uciekać tak, jak uciekaliście przed trzęsieniem w czasach Uzjasza, króla judzkiego” (BW).

Badacze twierdzą, że znaleźli warstwę zniszczenia z momentu zawalenia się ściany budynku, w tym rząd strzaskanych naczyń, misek, lamp, sprzętów do gotowania, zmiażdżoną przechowalnię i dzbany do przechowywania produktów. Nie znaleziono żadnych śladów po pożarze, ani wskazówek, że było to wydarzenie spowodowane celowo.

„To najbardziej widoczne na najniższym poziomie skrajnie południowego pomieszczenia” – mówią badacze, cytowani przez „The Times of Israel. „Właśnie w tym pomieszczeniu, wzdłuż północnej ściany odkryto rząd zmiażdżonych naczyń, nad którym znaleziono zwalone kamienie. Wygląda na to, że te kamienie tworzyły górą część ścian pomieszczenia, która się zawaliła, niszcząc ustawione wzdłuż ściany naczynia”.

Dyrektorzy prac wykopaliskowych, Joe Uziel i Ortal Chalaf, zastanawiają się, „co mogło spowodować tę dramatyczną warstwę zniszczenia, jaką odkryli”.

„Badając znaleziska odkryte w czasie wykopalisk, próbowaliśmy sprawdzić, czy jest do nich jakieś odniesienie w tekście biblijnym” – powiedzieli w rozmowie z CBN News. „Co ciekawe, trzęsienie ziemi, które pojawia się w Biblii w Księdze Amosa i Zachariasza, wydarzyło się w czasie, w którym zawalił się budynek odkryty przez nas w City of David”.

„Połączenie odkryć na terenie wykopalisk z opisem biblijnym doprowadziło nas do wniosku, że trzęsienie ziemi, które uderzyło ziemię Izraela w czasie panowania Uzjasza, króla Judy, uderzyło też stolicę królestwa, Jerozolimę” – dodali Uziel i Chalaf.

Autor: Anugrah Kumar

Źródło: Christian Post

