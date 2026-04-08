Archeolodzy odkryli 1500-letni kompleks monastyczny w Egipcie

Egipscy archeolodzy odkryli w Delcie Nilu liczący 1,500 lat kompleks monastyczny, w tym budynek z V wieku, który — jak się uważa — służył jako miejsce przyjmowania pielgrzymów — poinformowało egipskie Ministerstwo Turystyki i Starożytności.

Odkrycia dokonano na stanowisku Al-Qalāyā w muhafazie Buhajra, gdzie od 2023 roku prowadzi wykopaliska egipska misja Najwyższej Rady Starożytności — wynika z komunikatu.

Urzędnicy określili to znalezisko jako istotne dla zrozumienia początków zorganizowanego życia monastycznego.

Nowo odkryta budowla zawiera 13 pomieszczeń, które pełniły różne funkcje, w tym indywidualne i wspólne cele monastyczne, pomieszczenia gościnne i edukacyjne, kuchnię oraz magazyny.

Zidentyfikowano również elementy architektoniczne dodane w późniejszych okresach historycznych, co wskazuje, że budynek był modyfikowany i adaptowany do nowych funkcji w kolejnych etapach użytkowania.

Duża sala w północnej części budynku wyposażona jest w kamienne ławy ozdobione motywami roślinnymi i najprawdopodobniej była wykorzystywana do przyjmowania gości, w tym wyższych rangą zakonników i osób pragnących zgłębiać życie monastyczne. Budynek rozciąga się wzdłuż osi północ-południe, a pomieszczenie modlitewne jest skierowane na wschód. W jego wschodniej ścianie umieszczono krzyż wyrzeźbiony w wapieniu.

Hisham El-Leithy, sekretarz generalny Najwyższej Rady Starożytności, określił Al-Qalāyā jako drugie co do wielkości znane miejsce skupiska monastycznego w historii chrześcijańskiego monastycyzmu. Powiedział, że jego styl architektoniczny odzwierciedla „najstarsze zalążki klasztoru”.

El-Leithy powiedział, że motywy dekoracyjne i przedstawienia odkryte na stanowisku należą do najważniejszych źródeł do badań nad wczesną sztuką koptyjską, dostarczając historycznych i archeologicznych świadectw dotyczących charakteru życia monastycznego i rozwoju sztuki w jego najwcześniejszych etapach.

Dodał, że odkrycie ukazuje również ewolucję architektury monastycznej — od samotniczych siedzib po zabudowę wspólnotową, a ostatecznie po obiekty przeznaczone do przyjmowania odwiedzających.

Malowidła ścienne odkryte na stanowisku przedstawiają mnichów, rozpoznawalnych po stroju, obok dekoracji geometrycznych i roślinnych. Należą do nich plecione ornamenty w kolorach czerwonym, białym i czarnym, a także ośmiopłatkowy kwiat. Urzędnicy stwierdzili, że dzieła te wskazują na bogactwo symbolicznego wyrazu we wczesnej sztuce koptyjskiej.

Jedno z bardziej wyrazistych malowideł ukazuje dwie gazele otoczone motywami roślinnymi w podwójnej kolistej ramie, która — jak się uważa — ma znaczenie symboliczne — podała Basilica News Agency.

Stanowisko dostarcza dowodów na przejście od życia eremickiego, w którym mnisi żyli w odosobnieniu, do wspólnotowej organizacji monastycznej. Rozwój ten nastąpił w regionie odmiennym od pustynnych obszarów południowego Egiptu, które od dawna uznawane są za kolebkę wczesnego monastycyzmu.

Odkryto również kompletną marmurową kolumnę o długości 2 metrów, a także głowice i bazy kolumn. Na całym stanowisku znaleziono fragmenty ceramiki z motywami roślinnymi i geometrycznymi, ceramiczne elementy z inskrypcjami w języku koptyjskim, szczątki kości ptaków i zwierząt oraz zbiór muszli ostryg. Według urzędników szczątki kostne i muszle są zgodne ze śladami przygotowywania żywności i codziennych zajęć prowadzonych w kompleksie.

Samir Razaq Abdul-Hafiz, szef misji wykopaliskowej, powiedział, że badacze znaleźli przy wejściu do jednej z komór prostokątny wapienny element z koptyjską inskrypcją. Wstępne tłumaczenie wskazuje, że tekst jest stelą nagrobną. Inskrypcja odnosi się do śmierci osoby zidentyfikowanej jako „Apa Kyr, syn Shenoudy”, potwierdzając ciągłą obecność ludzi na stanowisku w okresie rozkwitu monastycznego w tym regionie.

Od rozpoczęcia wykopalisk w 2023 roku misja odkryła również wiele skupisk cel monastycznych znanych jako manshubiyyat, a także skupiska naczyń ceramicznych związanych z kwaterami mieszkalnymi mnichów. Odkryto również pomocnicze budynki usługowe, co wskazuje na istnienie dużego i zorganizowanego centrum monastycznego.

Badania na stanowisku wciąż trwają.

Autor: Anugrah Kumar

Źródło: Christian Post