Arabia Saudyjska: W oczekiwaniu na werdykt sądu

W ostatnich tygodniach chrześcijanie z całego świata wysłali ponad 2000 wiadomości ze słowami otuchy do saudyjskiego chrześcijanina Adama* i jego rodziny. Chociaż to przeciwko niemu w sądzie toczą się dwie sprawy, Adam najbardziej martwił się o swoją żonę Hope* i syna Andrew* (starszy syn od pewnego czasu mieszka za granicą). Kiedy piszemy te słowa, oboje wyjechali już z kraju.

„Nie wiem, jaka przyszłość czeka mnie i moje dzieci”

Hope pisze: „Drodzy Bracia i Siostry, przesyłam wam podziękowanie za to, że o mnie nie zapomnieliście. […] Jesteście światłem, które oświetla moją drogę, które pociesza moją duszę i umacnia ją. Bardzo się cieszę i jest to dla mnie wielki zaszczyt być częścią tej rodziny, rodziny Chrystusa.

List do Efezjan 6:10-13 mówi: „Na koniec bądźcie mocni w Panu – siłą Jego potęgi. Przyobleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw duchowym pierwiastkom zła na wyżynach niebieskich. Dlatego przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście się zdołali przeciwstawić w dzień zły i ostać, zwalczywszy wszystko”.

Dziękuję Wam z całego serca za nieustanne wsparcie i wspaniałą postawę. […] Tak, rozstanie z dziećmi i współmałżonkiem jest najtrudniejszym doświadczeniem, przez jakie przechodzi człowiek. Opuściłam kraj, w którym się urodziłam i nie wiem, co czeka mnie i moje dzieci, ale ufam, że Bóg będzie działał w najtrudniejszych momentach, nawet jeśli musimy czekać na Jego interwencję do ostatniej chwili. Mam zaufanie do Pana Jezusa, że nam pomoże.

Bóg nakazał nam, abyśmy pokładali w Nim naszą ufność. W Psalmie 46 jest napisane, że Bóg jest naszą ucieczką i siłą, wieczną pomocą w ucisku. Dlatego, choć ziemia się trzęsie, a góry wpadają do morza, nie będziemy się bać. Wasza siostra Hope i jej dzieci”.

Rodzina Hope jest niezadowolona, że Adam pomógł jej i dzieciom wyjechać za granicę. Oskarżyli Adama o pomoc w ucieczce, a także o kradzież. Proces o pomoc w ucieczce jest jeszcze w toku, ale za rzekomą kradzież Adam został ukarany grzywną o równowartości 67.000 Euro. Adam złożył apelację od wyroku.

W przeszłości rodzina Hope przez kilka tygodni przetrzymywała ją w zamknięciu, dlatego Adam bardzo obawiał się o bezpieczeństwo jej i ich syna Andrew. Rodzina zdecydowała, że lepiej będzie, jeśli Hope i Andrew wyjadą za granicę, choć oznacza to, że Adam nie będzie miał przy sobie najbliższych, kiedy przyjdzie mu stawić czoło nowym wyzwaniom. Cała rodzina potrzebuje naszych modlitw.

*imię zmienione

Prosimy, módl się za rodzinę Adama i chrześcijan w Arabii Saudyjskiej!

Podziękuj za szczęśliwy wyjazd z kraju Hope i Andrew.

Módl się, aby Jezus wypełnił ich serca swoim pokojem.

Módl się o dobry wynik postępowania sądowego i o to, by Adam wkrótce mógł połączyć się z rodziną.

Módl się za wszystkich chrześcijan w Arabii Saudyjskiej, którzy stoją przed podobnymi wyzwaniami jak Adam i Hope.

Za Open Doors

