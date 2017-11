Arabia Saudyjska: Starożytny kościół ponownie otwarty

14 listopada król Arabii Saudyjskiej Salman bin Abdulaziz i jego spadkobierca tronu Mohammada bin Salmana spotkali się w Libanie z przełożonym Kościoła Maronitów Becharę Boutros Rai. Według doniesień efektem spotkania już w stolicy Arabii Saudyjskiej książę bin Salman ogłosił, że 900-letni kościół zostanie odnowiony i ponownie otwarty jako „prezent” dla patriarchy.

Możliwy jest dialog między muzułmanami a chrześcijanami

Jak donosi katolicka agencja prasowa Fides, kościół ma służyć jako centrum dialogu międzyreligijnego w przyszłości. Oficjalne źródła saudyjskie nie potwierdziły jeszcze projektu w związku z danym kościołem. Według kuwejckiego dziennika „Alrai” wizyta przywódcy kościoła chrześcijańskiego w Rijadach pokazuje jednak „nową Arabię Saudyjską”, w której możliwy jest „dialog między cywilizacjami i religiami, między muzułmanami a chrześcijanami”. Pomimo obecnych napięć politycznych między Arabią Saudyjską a Libanem, Bechara Rai udał się do Rijadu na krótką wizytę. Duchowny cały czas nosił widoczny na swojej piersi krzyż, który jest symbolem zakazanym w saudyjskiej przestrzeni publicznej.

Wątpliwości co do poprawy sytuacji chrześcijan w kraju

Niezależnie od pełnego nadziei sygnału, presja wywierana na chrześcijan w Arabii Saudyjskiej pozostaje niezmiernie silna aż do odwołania. Większość z 1,4 miliona chrześcijan w kraju to robotnicy migrujący, którzy mogą żyć wiarą tylko w ścisłym odosobnieniu. Jeśli saudyjski obywatel wyznający islam zwróci się do wiary chrześcijańskiej, grozi mu kara śmierci zgodnie z obowiązującym prawem. Ponadto istnieje również ogromna presja społeczna, mimo że kultura młodzieżowa zmienia się coraz bardziej pod wpływem telewizji satelitarnej, Internetu i sieci społecznych.

Kilka dni temu na kongresie poświęconym prześladowaniom chrześcijan w Schwäbisch Gmünd pewien kuwejcki chrześcijanin (nawrócony z islamu) mieszkający obecnie w Arabii Saudyjskiej mówił o bieżących wydarzeniach w kraju. Wątpi on, czy sytuacja chrześcijan w Arabii Saudyjskiej poprawi się pod rządami przyszłego króla Mohammeda bin Salmana.

Arabia Saudyjska zajmuje obecnie 14. miejsce w Światowym Indeksie Prześladowań Open Doors, wśród krajów, w których chrześcijanie są prześladowani za swoją wiarę.

Źródło: World Watch Monitor, Fides, Open Doors