Arabia Saudyjska: Musi zachować wiarę w tajemnicy

Nawal* nadal dobrze pamięta, jaką radością i spokojem wypełniła się, gdy rozpoczęła swoje życie z Jezusem. Jednocześnie, jako sekretna chrześcijanka, żyje w ciągłym strachu przed odkryciem i cierpi z powodu niemożności bezpośredniego kontaktu z innymi chrześcijanami.

DOTKNIĘTA MIŁOŚCIĄ

Podobnie jak wiele kobiet w społeczeństwie zdominowanym przez mężczyzn, Nawal tęskniła za szacunkiem i czymś, co nadałoby sens jej życiu. Kiedy natknęła się na lidera wspólnoty chrześcijańskiej w internecie, Nawal była głęboko poruszona miłością i przebaczeniem Jezusa. Poprzez sieć chrześcijańską w internecie otrzymała materiały, aby lepiej móc zrozumieć biblijne przesłanie i w końcu postanowiła zostać naśladowczynią Jezusa.

PRESJA W RODZINIE

Nie minęło wiele czasu, zanim matka dowiedziała się, że Nawal została chrześcijanką. Została aresztowana. Aby uniknąć spotkań z innymi chrześcijanami, matka więziła córkę przez wiele lat w domu. Nawal pozostawała w kontakcie z chrześcijanami przez internet i wzrastała w wierze. Jednak z upływem czasu czuła się coraz bardziej samotna.

Sytuacja stała się jeszcze trudniejsza, kiedy jej rodzina wreszcie zmusiła ją do zawarcia małżeństwa. Zdecydowanie odrzuciła dwóch pierwszych mężczyzn, których wybrali dla niej rodzice. Ale w miarę jak presja na nią stawała się coraz większa, a z powodu samotności zmagała się z depresją, zdecydowała się po wielu modlitwach poślubić trzeciego mężczyznę. Miała nadzieję, że ten krok pozwoli jej na nowy start.

STRACH PRZED ZDEMASKOWANIEM

Chociaż jej mąż nie jest oddanym muzułmaninem, Nawal musi zachować swoją wiarę w Jezusa w tajemnicy. Odkrycie jej mogłoby kosztować ją życie, a jej córka musiałaby dorastać bez matki. Dlatego robi wszystko, co w jej mocy, aby wyglądać jak dobra muzułmanka. Pomimo, że wykonuje codzienne rytuały modlitewne w swoim sercu modli się do Jezusa i prosi go o siłę, aby pozostała niezłomna w swojej wierze.

Nawal wie, że jej chrześcijańscy przyjaciele nadal modlą się za nią. Proszę, módlcie się też za Nawal, aby Jezus codziennie pokazywał jej, że jest po jej stronie.

*imię zmienione

Proszę, módlcie się za chrześcijan w Arabii Saudyjskiej!

Prośmy Jezusa o ochronę dla Nawal, o umocnienie jej wiary i mądrości w tym, jak się zachowywać.

Proszę, módlcie się za męża Nawal, aby Jezus mu się objawi.

Módlcie się o sposoby dotarcia do chrześcijan i zachęcania ich, którzy są całkowicie odizolowani od kościoła.

Módlcie się, aby członkowie rodzin chrześcijan nawróconych z islamu również poznali Jezusa.

za Open Doors