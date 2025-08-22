Arab mianowany sekretarzem generalnym Światowego Aliansu Ewangelikalnego

Adwokat Botrus Mansour został nowym sekretarzem generalnym i dyrektorem generalnym Światowego Aliansu Ewangelikalnego (WEA), reprezentującego ponad 600 milionów chrześcijan ewangelikalnych w 148 krajach. To pierwsza taka nominacja dla lidera arabskiego pochodzenia.

Mansour, Arab z izraelskim obywatelstwem i palestyńskimi korzeniami, obejmie stanowisko podczas Zgromadzenia Generalnego WEA w Seulu (27–31 października 2025 r.), które odbędzie się pod hasłem „Ewangelia dla każdego do 2033 roku”.

Wybór poprzedził sześciomiesięczny proces rekrutacyjny, zakończony głosowaniem Międzynarodowej Rady WEA. Od odejścia poprzedniego sekretarza generalnego Thomasa Schirrmachera w marcu 2023 r., obowiązki tymczasowo pełnił dr Goodwill Shana, który określił proces wyboru jako „pełen modlitwy, przejrzysty i skrupulatny”.

Mansour zapowiedział, że jego priorytetem będzie jedność w globalnej wspólnocie ewangelikalnej i realizacja wspólnej wizji do 2033 roku. – „Z Bożą pomocą będę pracował niestrudzenie, by usuwać przeszkody na drodze do jedności. Ewangelia pokoju, sprawiedliwości i prawości jest odpowiedzią na potrzeby naszego świata” – podkreślił.

Urodzony w 1965 r. w Nazarecie, dzieciństwo spędził m.in. w Jerozolimie i Oksfordzie. Ukończył prawo na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie, a następnie zdobył uprawnienia adwokackie. W 2009 r. uzyskał tytuł MBA w zarządzaniu organizacjami non-profit.

Od 2004 r. kieruje szkołą baptystyczną w Nazarecie. Jest współzałożycielem lokalnego zboru Baptystycznego, działał także m.in. w Aliansie Ewangelikalnym Jordanii i Ziemi Świętej, Radzie Globalnej Advocates International oraz Inicjatywie Pojednania w Izraelu i Palestynie (Lausanne Movement).

Mieszka w Nazarecie z żoną A’bir; mają troje dorosłych dzieci.

WEA, założony prawie 180 lat temu, jest globalną platformą jednoczącą chrześcijan ewangelikalnych wokół wspólnej misji i współpracy.