Ze świata

Arab mianowany sekretarzem generalnym Światowego Aliansu Ewangelikalnego

22/08/2025Aktualizowane: 22/08/2025

Adwokat Botrus Mansour został nowym sekretarzem generalnym i dyrektorem generalnym Światowego Aliansu Ewangelikalnego (WEA), reprezentującego ponad 600 milionów chrześcijan ewangelikalnych w 148 krajach. To pierwsza taka nominacja dla lidera arabskiego pochodzenia.

*** Zapisz się, aby otrzymywać najnowsze wiadomości na swój adres e-mail. ***

Mansour, Arab z izraelskim obywatelstwem i palestyńskimi korzeniami, obejmie stanowisko podczas Zgromadzenia Generalnego WEA w Seulu (27–31 października 2025 r.), które odbędzie się pod hasłem „Ewangelia dla każdego do 2033 roku”.

Wybór poprzedził sześciomiesięczny proces rekrutacyjny, zakończony głosowaniem Międzynarodowej Rady WEA. Od odejścia poprzedniego sekretarza generalnego Thomasa Schirrmachera w marcu 2023 r., obowiązki tymczasowo pełnił dr Goodwill Shana, który określił proces wyboru jako „pełen modlitwy, przejrzysty i skrupulatny”.

Mansour zapowiedział, że jego priorytetem będzie jedność w globalnej wspólnocie ewangelikalnej i realizacja wspólnej wizji do 2033 roku. – „Z Bożą pomocą będę pracował niestrudzenie, by usuwać przeszkody na drodze do jedności. Ewangelia pokoju, sprawiedliwości i prawości jest odpowiedzią na potrzeby naszego świata” – podkreślił.

Urodzony w 1965 r. w Nazarecie, dzieciństwo spędził m.in. w Jerozolimie i Oksfordzie. Ukończył prawo na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie, a następnie zdobył uprawnienia adwokackie. W 2009 r. uzyskał tytuł MBA w zarządzaniu organizacjami non-profit.

Od 2004 r. kieruje szkołą baptystyczną w Nazarecie. Jest współzałożycielem lokalnego zboru Baptystycznego, działał także m.in. w Aliansie Ewangelikalnym Jordanii i Ziemi Świętej, Radzie Globalnej Advocates International oraz Inicjatywie Pojednania w Izraelu i Palestynie (Lausanne Movement).

Mieszka w Nazarecie z żoną A’bir; mają troje dorosłych dzieci.

WEA, założony prawie 180 lat temu, jest globalną platformą jednoczącą chrześcijan ewangelikalnych wokół wspólnej misji i współpracy.

Logo Facebooka Kontynuuj rozmowę na naszej stronie na Facebooku.

22/08/2025Aktualizowane: 22/08/2025
pokaż więcej

Podobne wiadomości

Zmarł James Dobson – założyciel organizacji Focus on the Family

21/08/2025

Chrześcijanka w Pakistanie zmienia wyznanie w dowodzie osobistym

21/08/2025
niebo

Muzułmanie w Strefie Gazy opisują zmieniające życie

20/08/2025

Szkocka babcia aresztowana za trzymanie znaku w pobliżu kliniki aborcyjnej nie będzie ścigana

19/08/2025
Kliknij aby skomentować

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button