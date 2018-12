Apple obiecuje dyskryminować poglądy… w tym biblijne

Jeśli firmie Apple nie spodoba się twoja wypowiedź lub zawartość informacji, zablokuje ją. Tak właśnie powiedział ostatnio dyrektor generalny Apple, Craig Bannister, gdy organizacja liberalna Anti-Defamation League (Liga przeciwko zniesławianiu) wręczyła mu nagrodę za „Odwagę przeciwko nienawiści”.

CNSNews.com podaje, że Cook, który jest zdeklarowanym gejem,

a w 2016 roku popierał Hillary Clinton, bronił blokowania na platformach Apple określonego typu mowy lub mediów informacyjnych, jeśli „łamią one wartości firmy”. Powiedział, że nie zablokowanie czegoś, co jest „złe”, to brak odpowiedzialności i „grzech”.

Jak dotąd, Apple zablokowała stronę o teoriach spiskowych Infowars, jednak nie wiadomo, jak daleko Cook zamierza posunąć się w cenzurze, albo, jak daleko może sięgać jego definicja mowy nienawiści. Niektóre z jego szerszych komentarzy na temat „moralności” wzbudziły wśród konserwatystów poważny niepokój.

Odpowiadając bezpośrednio Cook’owi na Facebook’u, Franklin Graham zadał pytanie: „Kto definiuje moralność?”. Graham przypomniał swoim zwolennikom, że uwagi Cook’a „powinny niepokoić nas wszystkich”.

Cook powiedział: „Sądzimy, że przyszłość powinna należeć do tych, którzy posługują się technologią, by budować lepszy, bardziej zintegrowany i niosący więcej nadziei świat. Uważam, że czymś najświętszym, co każdy z nas otrzymuje, jest nasz osąd, nasza moralność, nasze własne, wrodzone pragnienie oddzielania dobra od zła. Decyzja, by w chwili próby odłożyć tę odpowiedzialność na bok, to grzech”.

„Chodzi tylko o to, że jako grzeszne istoty ludzkie, nie definiujemy moralności lub grzechu zgodnie z naszymi własnymi pragnieniami, preferencjami lub celami” – zauważył Graham. „Tim Cook nie może tego robić; ja nie mogę i ty nie możesz”.

„Grzech i moralność zostały zdefiniowane przez Boga wszechświata” – mówił dalej Graham.

„Przez Boga i tylko Boga. Boże Słowo, Biblia, to standard, zgodnie z którym określa się zagadnienia dobra i zła, tego, co właściwe i niewłaściwe”.

„Będziemy mieć wszelkiego typu problemy, jeśli Apple lub Google, czy ktokolwiek inny spróbuje cenzurować zgodnie ze swoim własnym, osobistym kodem dobra i zła. Właśnie taki problem miał Boży naród tysiąc lat przed pojawieniem się Chrystusa, o czym czytamy pod koniec Księgi Sędziów: Wszyscy robili to, co słuszne w swoich własnych oczach (Sędziów 21:25)” – zakończył Graham.

Steve Warren

źródło: CBN News