Aplikacja YouVersion osiągnęła miliard pobrań

W listopadzie 2025 roku najpopularniejsza na świecie aplikacja biblijna, YouVersion, świętować będzie miliardowe pobranie. Oto jej historia…

Historia

Pomysł na YouVersion zrodził się w głowie Bobby’ego Gruenewalda, członka wspólnoty Life.Church — ewangelikalnego kościoła w Oklahomie. Gruenewald pracował nad stroną internetową do sprzedaży części samochodowych, gdy w październiku 2006 roku, stojąc w długiej kolejce do kontroli bezpieczeństwa na lotnisku O’Hare w Chicago, zaczął się zastanawiać, jak technologia mogłaby pomóc w częstszym czytaniu Biblii.

YouVersion jako strona internetowa

Natychmiast zarejestrował domenę YouVersion.com, by stworzyć serwis internetowy. Pierwszą przeszkodą okazało się uzyskanie licencji na teksty biblijne. Wkrótce skontaktował się z nim Mart Green z firmy Hobby Lobby, który zaoferował pomoc. Hobby Lobby to sieć sklepów hobbystycznych i artystycznych w Stanach Zjednoczonych, prowadzona przez ewangelikalną rodzinę Greenów, od lat wspierającą projekt.

YouVersion wystartowała jako strona internetowa we wrześniu 2007 roku, umożliwiając użytkownikom czytanie i komentowanie Biblii online. W ciągu pierwszych trzech miesięcy witrynę odwiedziło około 20 tysięcy osób, ale nie udało się wówczas zbudować stałej bazy użytkowników.

YouVersion jako aplikacja

YouVersion po raz pierwszy stała się aplikacją mobilną, gdy trafiła na urządzenia BlackBerry. W 2007 roku pierwszy iPhone miał już wbudowane aplikacje, lecz nie posiadał jeszcze sklepu z aplikacjami. Na początku 2008 roku Steve Jobs ogłosił Software Development Kit (SDK), który umożliwił programistom tworzenie własnych aplikacji — i wtedy YouVersion dostrzegła szansę na przeniesienie swojego projektu na urządzenia mobilne.

Aplikacja YouVersion zadebiutowała 10 lipca 2008 roku, w dniu otwarcia App Store’a. Była jedną z pierwszych 200 aplikacji mobilnych na świecie — przez pewien czas jedyną aplikacją biblijną. Początkowo oferowała piętnaście przekładów Biblii w języku angielskim i hiszpańskim. W pierwszy weekend po premierze YouVersion pobrano 83 tysiące razy. To właśnie te kilkaset aplikacji zapoczątkowało ekosystem aplikacji na iPhone’a.

Rozwój

W kolejnych latach do aplikacji dodawano coraz więcej języków i przekładów Biblii. W 2011 roku YouVersion nawiązała współpracę z Digital Bible Library (DBL), projektem United Bible Societies (UBS), oferującym teksty w zunifikowanym formacie i z licencjami cyfrowymi. Partnerstwo to znacznie przyspieszyło proces dodawania nowych wersji Biblii, ponieważ rozwiązało wcześniejsze problemy związane z konwersją plików i umowami licencyjnymi. Obecnie niemal cała zawartość YouVersion pochodzi z DBL.

W lipcu 2013 roku aplikacja osiągnęła 100 milionów pobrań. W kwietniu 2014 roku wprowadzono nowe funkcje społecznościowe, a jeszcze w tym samym roku YouVersion przekroczyła próg 1000 wersji Biblii w ponad 700 językach. W grudniu 2015 roku liczba pobrań sięgnęła 200 milionów.

Na gwałtowny wzrost popularności wpłynęły dwa czynniki: globalny rozwój smartfonów oraz wprowadzenie kolejnych języków, które przyciągnęły użytkowników spoza Stanów Zjednoczonych. Wiele przekładów dostępnych dotąd wyłącznie w wersji drukowanej zostało zdigitalizowanych przez wolontariuszy z MissionAssist i udostępnionych w aplikacji.

Miliardowe pobranie

Pod koniec 2021 roku YouVersion świętowała 500 milionów pobrań. W artykule na blogu z listopada 2011 roku napisano: „Wyobraźcie sobie dzień, w którym miliard osób zainstaluje YouVersion.” Dziś ten dzień właśnie nadszedł — ogłoszono miliardowe pobranie aplikacji.

Nie oznacza to, że miliard unikalnych użytkowników ma dostęp do aplikacji — część osób mogła pobrać ją wielokrotnie, na różnych urządzeniach lub po aktualizacji telefonu. Inni mogli ją usunąć po jakimś czasie. Niemniej jednak miliard pobrań to wynik imponujący — nie tylko w świecie aplikacji chrześcijańskich, lecz także w całym ekosystemie mobilnym.

Choć aplikacje takie jak Google czy Facebook mają więcej użytkowników, YouVersion pozostaje najczęściej pobieraną i najczęściej używaną aplikacją chrześcijańską na świecie.

Statystyki

Obecnie YouVersion oferuje przekłady Biblii w wielu językach i wersjach. Interfejs aplikacji dostępny jest w 70 językach, a sama aplikacja została pobrana na całym świecie. Zawiera setki pełnych przekładów Biblii oraz liczne fragmenty — takie jak Nowe Testaments, Psalmy czy Ewangelie.

Pełna lub częściowa wersja Biblii dostępna jest w ponad 2300 językach i dialektach, w różnych systemach pisma. Ponieważ niektóre języki mają wiele wersji, łączna liczba elementów przekracza 3500, z czego ponad 2200 ma również wersje audio.

Jedną z najpopularniejszych funkcji jest „Werset dnia”. Aplikacja stale się rozwija — oferuje obecnie liczne plany czytania i rozważania duchowe.

YouVersion można pobrać w każdym sklepie z aplikacjami pod nazwą „YouVersion” lub „The Bible App”. Istnieje także powiązana strona internetowa https://bible.com

, z której można korzystać na komputerze. Dla wielu użytkowników YouVersion stała się po prostu ich Biblią — a cyfrowa dystrybucja Pisma Świętego przewyższyła już dystrybucję drukowaną.

Biuro i działalność

Siedziba YouVersion mieści się w Edmond, w stanie Oklahoma (USA). Firma zatrudnia ponad 200 pracowników etatowych oraz współpracuje z ponad 3000 wolontariuszy. W zespole są specjaliści od technologii, którzy współpracują z organizacjami biblijnymi na całym świecie.

Model działania YouVersion różni się od większości aplikacji — nie zawiera reklam i utrzymuje się wyłącznie dzięki dobrowolnym darczyńcom, wspierającym misję upowszechniania Biblii.

Rok 2025 jest dla YouVersion rokiem rekordowego wzrostu. Z tej okazji w poniedziałek, 17 listopada, w kościele Life.Church w Edmond odbędzie się uroczyste wydarzenie transmitowane na żywo. Amazon Prime ogłosi listopad Miesiącem Biblii, a znane światowe zabytki zostaną podświetlone, by uczcić ten jubileusz.

Źródło: Christian Today