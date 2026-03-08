Apel za uznaniem Pakistanu za kraj „budzący szczególny niepokój”

Amerykańska Komisja ds. Międzynarodowej Wolności Religijnej (USCIRF) wezwała rząd USA do ponownego uznania Pakistanu za „kraj budzący szczególne zaniepokojenie” (Country of Particular Concern – CPC) z powodu systematycznych i poważnych naruszeń wolności religijnej.

W opublikowanym 4 marca raporcie rocznym za 2026 r. komisja stwierdziła, że w 2025 r. sytuacja w Pakistanie dalej się pogorszyła. Wskazano m.in. na nadużywanie przepisów o bluźnierstwie, przemoc tłumów wobec mniejszości religijnych oraz przymusowe konwersje nieletnich dziewcząt, zwłaszcza z rodzin chrześcijańskich i hinduskich.

USCIRF zaleciła nie tylko ponowne wpisanie Pakistanu na listę CPC na podstawie ustawy o wolności religijnej (IRFA), ale także zniesienie obowiązującego obecnie zwolnienia z sankcji. Komisja zaproponowała również wprowadzenie ukierunkowanych sankcji wobec pakistańskich urzędników i instytucji, odpowiedzialnych za poważne naruszenia wolności religijnej, w tym zamrożenie aktywów i ograniczenia wizowe.

Nadużycia przepisów o bluźnierstwie

Według raportu pakistańskie prawo o bluźnierstwie pozostaje jednym z głównych narzędzi prześladowań. Obejmuje ono zarówno muzułmanów, jak i mniejszości religijne – chrześcijan, hinduistów oraz Ahmadijję – i przewiduje nawet karę śmierci.

W styczniu 2025 r. cztery osoby skazano na śmierć za rzekome publikowanie bluźnierczych treści w mediach społecznościowych. W tym samym miesiącu chrześcijanin Farhan Masih, cierpiący na chorobę psychiczną, został oskarżony o bluźnierstwo i terroryzm. Choć później został uniewinniony, nie mógł wrócić do swojej wioski z obawy o życie.

Przemoc i wymuszone konwersje

Komisja podkreśliła również narastającą przemoc tłumu wobec mniejszości religijnych. W marcu 2025 r. muzułmański pracownik próbował podciąć gardło chrześcijaninowi Waqasowi Masihowi, oskarżając go o dotknięcie islamskiej księgi „nieczystymi rękami”. Kilka dni później zastrzelono hindusa Nadeema Naatha, który miał odmówić przejścia na islam.

Raport zwraca także uwagę na liczne przypadki porwań i przymusowych małżeństw nieletnich dziewcząt z mniejszości religijnych. W lutym 2025 r. w prowincji Sindh porwano 12-letnią chrześcijankę, którą następnie zmuszono do konwersji i wydano za 35-letniego muzułmanina. W innym przypadku 15-letnia hinduistka Shahneela została uprowadzona z domu i siłą nawrócona.

Prześladowania Ahmadijjów

USCIRF wyraziła również poważne obawy dotyczące traktowania wspólnoty Ahmadiyya, którą pakistańskie prawo uznaje za niemuzułmańską. W 2025 r. dochodziło do aresztowań Ahmadijjów za modlitwę oraz do ataków na ich miejsca kultu.

W jednym z incydentów członkowie radykalnej organizacji Tehreek-e-Labbaik Pakistan zburzyli minarety meczetu Ahmadijjów w Sialkocie, a policja nie interweniowała. W innym przypadku tłum wtargnął do meczetu i zabił jednego z wiernych.

Wezwanie do reform

USCIRF apeluje, aby USA wywarły presję na Pakistan w celu przeprowadzenia reform, w tym:

uwolnienia osób więzionych za bluźnierstwo,

uchylenia przepisów o bluźnierstwie i ustaw anty-Ahmadiyya,

ścigania sprawców przemocy religijnej i przymusowych konwersji.

Pakistan, w którym ponad 96 proc. ludności stanowią muzułmanie, zajmuje 8. miejsce na liście World Watch List 2026 organizacji Open Doors – zestawieniu państw, w których chrześcijanie doświadczają najcięższych prześladowań.

