Apel o nałożenie sankcji na hinduską grupę nacjonalistyczną w Indiach

Amerykańska Komisja ds. Międzynarodowej Wolności Religijnej (USCIRF) po raz pierwszy wezwała do nałożenia ukierunkowanych sankcji na hinduistyczną organizację nacjonalistyczną RSS, oskarżając ją o systemowe naruszenia wolności religijnej. Jednocześnie siódmy rok z rzędu rekomenduje uznanie Indii za „kraj szczególnej troski” (CPC).

Komisja proponuje zamrożenie aktywów RSS i zakaz wjazdu do USA dla jej członków, a także ponawia apel o sankcje wobec indyjskiej agencji wywiadu zagranicznego RAW. Indie odrzuciły raport jako „stronniczy” i „motywowany politycznie”.

Według USCIRF w 2025 r. sytuacja mniejszości religijnych w Indiach pogorszyła się: nasiliły się naciski prawne, przemoc ze strony tłumów oraz działania państwa, w tym zatrzymania i deportacje. Mimo powtarzanych rekomendacji od 2020 r., kolejne administracje USA nie zdecydowały się formalnie nadać Indiom statusu CPC.

Raport wskazuje m.in. na zaostrzenie przepisów antykonwersyjnych, w tym w Radżastanie, gdzie za zmianę religii grozi nawet dożywocie, oraz na akty przemocy wobec muzułmanów i chrześcijan, często bez konsekwencji dla sprawców. Odpowiedzialnością obarczono rząd premiera Narendry Modiego i jego politykę nacjonalistyczną.

USCIRF apeluje także o powiązanie współpracy handlowej i wojskowej z poprawą wolności religijnej oraz o wstrzymanie sprzedaży broni do Indii. Wzywa również do umożliwienia międzynarodowych kontroli na miejscu, na co New Delhi dotąd się nie zgadza.

Raport wywołał reakcje polityczne: opozycyjny Indyjski Kongres Narodowy wykorzystał go do krytyki rządu, natomiast organizacje hinduistyczne odrzuciły ustalenia jako niewiarygodne.

Choć rekomendacje USCIRF nie są wiążące, mają znaczenie polityczne i wpływają na debatę międzynarodową. Dotychczas jednak względy geopolityczne – w tym rola Indii jako przeciwwagi dla Chin – powstrzymywały USA przed podjęciem formalnych działań.

