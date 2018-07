Anglikańscy biskupi Afryki są przeciw małżeństwom jednopłciowym

Biskupi anglikańscy z Afryki zbojkotują ogólnoświatową konferencję tego Kościoła w Lambeth. Powodem protestu jest akceptacja we wspólnocie anglikańskiej tzw. małżeństw jednopłciowych.

Dopóki pewne rzeczy się nie zmienią, nie wybieramy się na Lambeth 2020. Dopóki Boży porządek nie zostanie przywrócony wewnątrz wspólnoty anglikańskiej, nie będziemy uczestniczyć w żadnych spotkaniach organizowanych przez Canterbury – oznajmił arcybiskup Ugandy, Stalney Ntagali, protestując przeciw tzw. małżeństwom gejowskim.

Inny anglikański hierarcha,

abp Nicholas Okoh stwierdził, że nie akceptuje, aby urząd arcybiskupa Canterbury określał tożsamość anglikańską. Choć ma on pozycję uprzywilejowaną w szerzeniu Ewangelii – mówi arcybiskup Nigerii – nie wolno mu jej zniekształcać, nie wolno mu usunąć lub przemilczeć tekstów, dlatego, że mogą obrażać czyjąś wrażliwość.

Konferencja Lambeth to organizowane co około 10 lat zebranie biskupów wspólnoty anglikańskiej, na którym podejmuje się ważne decyzje co do jej funkcjonowania w przyszłości.

za Rad. Watykanskie