Anglia: wszystkie szkoły mają uczyć o LGBTQ od najmłodszych klas

Od września tego roku, wszystkie szkoły w Anglii mają nauczać programu uwzględniającego LGBTQ.

Szkoły średnie będą uczyć o orientacji seksualnej, tożsamości płciowej i zdrowych relacjach, podczas gdy w szkołach podstawowych dzieci będą poznawać różne typy rodzin, w tym rodziny obejmujące członków LGBTQ.

Nowe wytyczne LGBTQ

Nowe wytyczne wskazują, że uaktualniony program nauczania pozwoli uczniom osiągnąć „zdrową kondycję umysłową”, a także „dowiedzieć się, jak być bezpiecznym i zdrowym”.

„Z tego względu wprowadziliśmy Edukację Relacji jako przedmiot obowiązkowy we wszystkich szkołach podstawowych w Anglii, Edukację Relacji i Edukację Seksualną jako przedmioty obowiązkowe we wszystkich szkołach średnich, a także Edukację Zdrowia jako przedmiot obowiązkowy we wszystkich szkołach finansowanych przez państwo” – ogłoszono w wytycznych.

Sidonie Bertrand-Shelton z wiodącej, brytyjskiej organizacji pro-LGBTQ o nazwie Stonewall, oczywiście ucieszyła się z podjętej decyzji, mówiąc: „Edukacja uwzględniająca LGBT to uczenie, że niektóre dzieci mają dwie mamy lub dwóch ojców. Uczenie się o różnych typach rodzin już od wczesnych lat pomaga stworzyć włączające środowisko, by wszyscy czuli, że przynależą”.

Jednak nie wszyscy rodzice dobrze przyjęli nowe metody.

W październiku zeszłego roku, rodzice w Birmingham zaprotestowali przeciwko temu, by ich dzieci uczyły się o równości LGBTQ, twierdząc, że lekcje o relacjach między osobami tej samej płci stoją w sprzeczności z ich przekonaniami religijnymi.

Rodzice trzymali tablice z napisami: „Moje dziecko, mój wybór”, „Pozwólcie dzieciom być dziećmi” i „Powiedz nie seksualizacji dzieci”.

Szkoła Publiczna Parkfield w Birmingham zawiesiła w zeszłym roku program nauczania LGBTQ, by skonsultować się z rodzicami, gdy pojawiły się demonstracje.

Mimo sprzeciwu w Birmingham, członkowie angielskiego parlamentu zagłosowali 538 do 21 za tym, by od września 2020 roku wprowadzić do szkół nowy program nauczania.

Rodzice mają prawo wnioskować o wycofanie swojego dziecka z niektórych lub wszystkich lekcji prowadzonych w ramach edukacji seksualnej, jednak uczniom nie wolno opuścić części programu obejmującej Edukację Relacji i Zdrowia.

Wytyczne zachęcają nauczycieli do uczenia dzieci w sposób delikatny i zdyscyplinowany.

W nowej polityce ogłoszono: „Oczekujemy, że wszyscy uczniowie w samą porę będą uczeni treści LGBT jako części tego obszaru programu nauczania”.

Autor: Andrea Morris

Źródło: CBN News

