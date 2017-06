Anglia: wersety biblijne na londyńskich autobusach

Boży czas: te reklamy z wersetami biblijnymi na londyńskich autobusach nie mogą być zignorowane.

Jest przesłanie rozbrzmiewające dziś w Londynie, które jest niezgodne z atmosferą strachu, śmierci i destrukcji, która przychodzi wraz z atakiem terrorystycznym; to jest przesłanie o Bożym pocieszeniu i zbawiającej łasce pośrodku ciemności.

Czas ataku, w przeddzień niedzieli Zielonych Świąt, oznacza, że kościoły w całym mieście były już przygotowane do dużych nabożeństw modlitewnych.

„Jedno z największych zgromadzeń czuwania modlitewnego ma miejsce przy każdej katedrze w całym państwie”, powiedział Peter Wooding, korespondent CBN News w dzień po ataku. „Arcybiskup Canterbury jest w katedrze w Winchester właśnie w tym momencie i modli się za ten naród. Tak więc nie mogło się to zdarzyć w lepszym momencie… jedność, którą widzimy w tym państwie”, dodał.

Piosenkarz i gwiazda muzyki pop Justin Bieber podczas sobotniego koncertu “One Love Manchester” podkreślił przesłanie, że mamy dobrego Boga, który nie wyrządza zła.

„Bóg jest dobry pośród ciemności. Bóg jest dobry pośród zła”, powiedział Bieber.

„Bóg jest w środku nie zależnie od tego, co się dzieje w świecie, Bóg jest pośrodku i kocha ciebie i jest tutaj dla ciebie”, powiedział.

Przesłanie Chrystusa również przemieszcza się po londyńskich ulicach na publicznych autobusach. W ostatnim roku, chrześcijańska telewizja w Zjednoczonym Królestwie Revelation TV, użyła tej unikalnej mównicy do dzielenia się Ewangelią w mieście. Dzień po ataku, czerwone piętrowe autobusy niosły słowa Jezusa Chrystusa po całym Londynie.

„Możesz zobaczyć te londyńskie autobusy za mną i jest tu jeden, który widzę naprzeciw mnie z plakatami Jezusa, z napisem „z Bogiem wszystko jest możliwe”, tak więc to przesłanie naprawdę dociera do wszystkich ludzi w Londynie, że z Bogiem wszystko jest możliwe i że On może odwrócić rzeczy”, powiedział Wooding.

Kampania „Cytuj Jezusa” na autobusach, wersety z Ew. Jana 11:25 „Jam jest zmartwychwstanie i żywot; kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie” i Ew. Jana 14:6 „Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie” mogą być widziane w całym mieście.

Czy to tylko przypadek? Czy to Bóg wyprzedził ludzi, aby pokazać im, że troszczy się i że działa pośrodku ciemności?

Do jakiegokolwiek wniosku dojdziesz, jest to przesłanie, które nie można zignorować.

Talia Wise: CBN News

źródło: http://www1.cbn.com/cbnnews/