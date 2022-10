Amerykańscy Żydzi na celowniku antysemickiego Projektu Mapowania

Żydzi w Stanach Zjednoczonych coraz bardziej martwią się o swoje bezpieczeństwo, i nie bez powodu. Poza rosnącą przemocą, pojawił się nowy sposób, by brać ich na cel.

Twórcy Projektu Mapowania opracowali interaktywną stronę internetową, by eksponować tych, którzy wspierają kolonizację Palestyny, ujawniając nazwiska i adresy blisko pięciuset organizacji i osób prywatnych z Massachusetts, z których wielu to Żydzi.

Na liście jest Rob Leikind, dyrektor regionalny American Jewish Committee (AJC) w Nowej Anglii. Leikind podnosi alarm razem z wieloma innymi orędownikami żydowskimi oraz lokalnymi i regionalnymi liderami okolic Bostonu.

„W społeczności żydowskiej jest ogromny niepokój” – powiedział Leikind w rozmowie z CBN News. „W tej chwili ludzie mają poczucie, że sytuacja się zmienia”.

Ellie Cohanim, była zastępczyni specjalnego wysłannika ds. antysemityzmu w Departamencie Stanu mówi, że mapa stwarza zagrożenie dla osób prywatnych narodowości żydowskiej i dla żydowskich instytucji. „Dzieje się to w czasie, gdy w całym kraju rośnie liczba antysemickich zajść i ataków”- powiedziała.

Anti-Defamation League (ADL) śledzi przypadki antysemickiego nękania, wandalizmu i napaści na terenie USA. W zeszłym roku, ADL zanotowało 2 717 przypadków, tj. 34 procent więcej, niż w 2020 roku. To jednocześnie najwyższa liczba takich zajść od 1979 roku, gdy ADL zaczęło swoją działalność.

American Jewish Committee twierdzi, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy, jeden na czterech amerykańskich Żydów stał się celem antysemityzmu. Obejmowało to ataki fizyczne, nękanie słowne i ataki w internecie.

Według AJC, to poważny problem, który wymaga pilnej uwagi.

Leiking zauważa, że historia się powtarza. „Antysemityzm, który po Holokauście był czymś plugawym, dzisiaj znowu zaczyna stawać się normą. Ci ludzie, którzy mają takie nastawienie, i którzy zachowywali je dla siebie, teraz coraz bardziej swobodnie je wyrażają” – powiedział.

Żydowscy orędownicy tacy jak AJC widzą, że zagrożenie przychodzi zarówno ze strony ekstremalnej lewicy, jak i ekstremalnej prawicy. Na przykład, w 2018 roku, skrajnie prawicowa ideologia supremacji białych zmotywowała szaleńca z Pittsburgha do zastrzelenia w synagodze jedenastu osób.

Leikind wyjaśnia ten niepokojący tok myślenia.

„W jakiś sposób Żydzi mieliby być inżynierami szerokiego spisku, mającego na celu przekształcenie Ameryki w brudny naród. Mieszamy rasy, by nagle zrobić z tego narodu kraj homogeniczny, w którym nie będzie już ludzi rasy białej. Dla wielu z nas takie myślenie brzmi jak szaleństwo” – zauważył. „Teraz jednak ma dość spore grono słuchaczy”.

Po stronie lewicy funkcjonuje anty-Syjonizm, który zdaniem żydowskich orędowników, prowadzi do antysemityzmu.

„To pojęcie, że Izrael to najgorsze miejsce na świecie” – wyjaśnia Leikind. „Że Izrael to przedstawiciel wszystkiego, co złe w państwie narodowym, w nacjonalizmie; że Izrael to awatar współczesnego kolonializmu”.

Cohanim wskazuje na istniejący w Europie trend, mówiący o wzroście ataków na Żydów w czasie, gdy w Izraelu wybucha konflikt. Teraz ten trend pojawia się też w USA, ostatnio w czasie konfliktów między Izraelem i Strefą Gazy.

Karawany samochodów z flagami palestyńskimi, wypatrujące Żydów, których mogą zaatakować

„Przez osiedla żydowskie przejeżdżają karawany samochodów z flagami palestyńskimi, wypatrujące Żydów, których mogłyby zaatakować, i faktycznie ich atakują. Dzieje się tak w całym kraju” – powiedziała Cohanim.

Projekt Mapowania zwrócił uwagę FBI. W Bostonie, doniesienia o projekcie złożyło wielu elekcyjnych urzędników państwowych i liderów społeczności lokalnych.

W świetle tych wydarzeń, Leikind jest jeszcze bardziej skupiony na budowaniu mostów i zachęcaniu do rozmów o antysemityzmie, mając nadzieję, że ludzie nauczą się większej tolerancji, a nawet doceniania swoich różnic.

Autor: Heather Sells

Źródło: CBN News

