Ambasador USA krytykuje i grozi rządowi Izraela za ograniczenia wobec chrześcijan

Ambasador USA w Izraelu, Mike Huckabee, ostro skrytykował izraelskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych za ograniczanie wiz dla chrześcijańskich organizacji działających w Izraelu. W liście, który wyciekł do mediów, wyraził głębokie rozczarowanie brakiem postępów po wcześniejszym spotkaniu z ministrem Mosze Arbelem.

Minister Arbel, reprezentujący ultraortodoksyjną partię Shas, odpowiedział, że był zaskoczony tonem listu i zapewnił, że jego urząd reaguje na wszystkie zgłoszenia. Dodał, że nie był świadomy konkretnych przypadków opisanych przez Huckabee’ego, ale obiecał je wyjaśnić.

Huckabee zarzucił ministerstwu wszczynanie nowych, biurokratycznych dochodzeń wobec organizacji chrześcijańskich, takich jak Baptist Conference in Israel i Christian Missionary Alliance, co skutkowało odmową wydania wiz. Podkreślił, że takie działania pogarszają relacje między USA a Izraelem.

Ambasador ostrzegł, że jeśli sytuacja się nie poprawi, może dojść do działań odwetowych wobec izraelskich obywateli ubiegających się o wizy do USA. Zasugerował też, że amerykańscy chrześcijanie mogą zostać poinformowani o nieprzyjaznym traktowaniu i wezwani do ponownego rozważenia podróży do Izraela.