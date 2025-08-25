Ambasada Erytrei odrzuca petycję wzywającą do uwolnienia przywódców chrześcijańskich

W czwartek przed ambasadą Erytrei w Waszyngtonie odbył się protest w obronie siedmiu chrześcijańskich przywódców, przetrzymywanych od ponad 20 lat bez postawienia zarzutów. Ambasada odmówiła przyjęcia listu w ich sprawie. Protest zorganizowano w ramach kampanii Voices for Justice przy wsparciu m.in. 21 Wilberforce, Christian Freedom International i Jubilee Campaign.

Więźniowie są przetrzymywani w owianym złą sławą Wengel Mermera – więzieniu o zaostrzonym rygorze, które amerykańska Komisja ds. Wolności Religijnej uznała za „potworne”.

Ella Elwin z Christian Freedom International próbowała przekazać ambasadzie list powołujący się na konstytucję Erytrei, Kartę Praw Afrykańskich Ludów oraz Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych. Po odmowie organizatorzy zapowiedzieli wysłanie go pocztą.

Wśród protestujących znaleźli się erytrejscy chrześcijanie z USA. Araya Debessay i Haile Tesfay, którzy od dekad nie mogą wrócić do kraju, potwierdzili, że w Erytrei nie ma wolności religijnej, a rząd infiltruje wszystkie wspólnoty – prawosławne, katolickie i ewangelikalne.

Uczestnicy protestu trzymali plakaty z wizerunkami uwięzionych duchownych. Opowiadali ich historie:

Rev. Million Gebreselassie – pastor i anestezjolog, aresztowany w 2004 r. na punkcie kontrolnym. Od ponad 21 lat jest przetrzymywany bez postawienia zarzutów.

Dr. Kuflu Gebremeskel – lider erytrejskich ewangelikalnych chrześcijan, zatrzymany w 2004 r. po przeszukaniu domu.

Rev. Gebremedhin Gebregiorgis – prawosławny duchowny, aresztowany za głoszenie w lokalnym języku.

Rev. Tekleab Menghisteab – cierpiący na nadciśnienie duchowny aresztowany w 2004 r.

Rev. Kidane Weldou – pastor z Full Gospel Church, więziony od 2005 r. Organizacja Open Doors poinformowała, że ​​Weldou cierpi na uszkodzenie wzroku spowodowane cukrzycą, która nasiliła się po jego długotrwałym pozbawieniu wolności.

Dr. Futsum Gebrenegus – prawosławny kapłan, zatrzymany za udział w ruchu odnowy Kościoła.

Rev. Haile Naizge – były pracownik World Vision, więziony od 2004 r., bez kontaktu z rodziną od 20 lat.

Faith McDonnell z Katatismos Global przypomniała, że protestuje w tej sprawie od 2005 roku. Opisała, jak więźniowie w Erytrei są przetrzymywani w kontenerach transportowych z powodu braku miejsc w więzieniach – potwierdziła to m.in. była więźniarka Helen Berhane.

Według relacji, część osadzonych doświadcza tortur fizycznych, w tym tzw. „pozycji Jezusa Chrystusa”, polegającej na zawieszeniu ciała w sposób przypominający ukrzyżowanie. Inni są ofiarami przemocy seksualnej.

Erytrea zajmuje 6. miejsce na liście krajów najbardziej prześladujących chrześcijan wg Open Doors 2025. Departament Stanu USA uznaje ją za państwo szczególnie łamiące wolność religijną.

Źródło opr. Christian Post