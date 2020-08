Amazon usuwa film pro-life mimo większości pięciogwiazdkowych opinii

Amazon usunął ze swojej platformy film pro-life, powołując się na słabe opinie klientów jako na podstawowy powód tej decyzji. Jedyny problem z tym twierdzeniem jest taki, że większość opinii, jakie film otrzymał, to pięć gwiazdek.

„Film ma na Amazon ponad 340 opinii, większość z nich, 90 procent, to opinie pięciogwiazdkowe” – powiedział jego twórca, Marcus Pittman. „Próbowałem rozwikłać, co w tych opiniach sprawiło, że Amazon Prime określił film jako nieodpowiedni”.

Pittman rozmawiał o tej sytuacji z redaktorem naczelnym Faithwire, Danem Androsem.

„Uświadomiłem sobie, że jeśli siądziesz i poczytasz opnie o filmie, sztuczna inteligencja platformy kategoryzuje je w oparciu o kluczowe słowa wyciągnięte z komentarzy widzów” – wyjaśnił Pittman. „Niektóre z tych kluczowych słów to ‚pro-life’, ‚koniec aborcji’, ‚ruch pro-life’. To dla mnie jedyny powód, dlaczego usunęli ten film”.

Film Pittmana, „Babies are Still Murdered Here” (Nadal morduje się tu dzieci), opowiada o walce przeciwko aborcji na podstawowym poziomie i zawiera wypowiedzi działaczy pro-life.

Dokument „Babies are Still Murdered Here” ukazał się w październiku 2019 roku, a już dwa miesiące później znalazł się na platformie Amazon Prime Video. Film jest kontynuacją wcześniejszej produkcji Pittmana „Babies are Murdered Here” (Morduje się tu dzieci).

Pittman często osobiście pojawia się przed klinikami aborcyjnymi, by dokumentować działania ludzi próbujących pomagać kobietom, które rozważają możliwość aborcji, lub samemu z nimi rozmawiać.

Występuje w imieniu organizacji End Abortion Now, która wyposaża kościoły w walce przeciwko aborcji.

W rozmowie z Faithwire Pittman powiedział, że jego fani próbowali przekazać jego film dokumentalny Kanye Westowi, który ostatnio wyraził kilka uwag w duchu pro-life, otrzymując zarówno pochwały, jak i słowa krytyki.

Pittman prosi fanów swoich filmów, by tagowali Amazon i pytali platformę, co się stało z filmem. „Nie mam do czego się uciec. Nie mogę nic zrobić. Nie mogę zadzwonić do Amazona i zapytać: ‚Dlaczego zdjęliście mój film z Amazon Prime?'” – mówi. „Jedyne, na czym mogę polegać, to jeśli ludzie pójdą i zażądają od Amazona, by przynajmniej spojrzeli i sprawdzili, czy to nie pomyłka, i zmienili kierunek”.

„Właśnie to bym chciał, żeby ludzie zrobili. Tagujcie Amazon i pytajcie ich, co się z tym dzieje, bo nadal uważam, że Amazon chodzi na pasku wolnego rynku i decyzji zakupowych konsumentów. Dlatego jeśli powstanie dość głośne oburzenie, będzie można to naprawić” – twierdzi autor filmu.

Technologiczni giganci tacy jak Amazon są krytykowani jednakowo przez chrześcijan, jak i politycznych konserwatystów, których często nieproporcjonalnie dotyka technologiczna cenzura. Niejasne algorytmy i standardy społeczności są częstą podstawą większości przypadków usuwania i cenzurowania treści. Jednak konserwatyści są nieufni, ponieważ wiele „pomyłek”, jakie prowadzą do zakazu publikowania i usuwania treści, rzadko trafia w cele skłaniające się ku poglądom lewicy.

Amazon nadal nie zareagował na protest Pittmana, a wyszukiwarka na Prime Video wciąż pokazuje zero wyników dla zapytania o „Babies are Still Murdered Here”.

Autor: zespół Faithwire

Źródło: CBN News