Alice Cooper, słynny artysta shock rockowy, dumny z bycia buntownikiem podobnym do Jezusa

Alice Cooper, muzyk uhonorowany przez Rock and Roll Hall of Fame, znany jest też ze swojej kompletnej przemiany z artysty shock rockowego w wyznawcę Jezusa. Niedawno wystąpił wraz ze swoim zespołem, Hollywood Vampires, w którym grają także Johny Depp i Joe Perry.

Niektórzy chrześcijanie zastanawiają się, dlaczego Cooper bierze udział w występie, wykonuje ich najnowszą piosenkę „The Boogeyman Surprise” i maluje się na czarno, skoro uważa się za chrześcijanina.

Jednak Cooper twierdzi, że jest dumny z bycia rewolucjonistą i przeżywania swojej wiary na scenie rockowej.

– Nigdy nie było na świecie większego buntownika, niż Jezus Chrystus – powiedział Cooper w rozmowie z Gregiem Laurie, pastorowi z Harvest Ministries. – To był buntownik jedyny w swoim rodzaju.

Niedawno Laurie przeprowadził z Cooperem wywiad w założonym przez muzyka centrum młodzieżowym Solid Rock, organizacji non-profit propagującej wiarę w Jezusa. Centrum powstało w 1995 roku i ma za zadanie pomagać nastolatkom w trudnej sytuacji.

Cooper mówił, że wybił się dzięki karierze shock rockowej, jednak teraz jest chrześcijaninem, który pragnie pomagać młodzieży jako wyznawca Jezusa.

– Ludzie mają niewłaściwe wyobrażenie chrześcijan. Wszyscy myślą, że mamy tylko cały czas siedzieć w miejscu. A my naprawdę lubimy poszaleć – powiedział.

Cooper mówi, że Jezus wyciągnął go z uzależnienia od kokainy i z grzechu. Teraz chce poświęcić się pomaganiu innym. Dał nawet Biblię Marilynowi Mansonowi.

– Ludzie szanują tych, którzy nikogo nie udają. Ma się wtedy tę siłę przebicia. Ludzie będą słuchać kogoś takiego – powiedział Laurie.

Cooper twierdził, że rozważał zmianę imienia i nazwiska, kiedy zostawił za sobą swoje poprzednie życie.

Jego pastor powiedział mu jednak: „Spójrz, w jakim miejscu postawił cię Bóg. Pomyśl, jesteś Alice Cooperem, ale teraz idziesz za Jezusem i choć nadal jesteś gwiazda rocka, to nie żyjesz tak, jak inne gwiazdy rocka. Twój styl życia to twoje świadectwo”.

Podczas wywiadu Alice Cooper mówił o przemianie w jego życiu i w muzyce.

– Jeden z moich albumów, „The Last Temptation”, był sprzedawany w chrześcijańskich księgarniach, a moja wytwórnia nie miała pojęcia, dlaczego. Przesłanie płyty brzmiało: „Hej, jeśli chcesz tego, co ma ci do zauferowania świat, to dostaniesz tylko to” – wyjaśniał Cooper.

Od 1990 roku pastor Greg Laurie i Harvest Ministries wpłynęli na życie milionów ludzi poprzez różne wydarzenia.

W sierpniu Laurie planuje zorganizować już 30 wydarzenie SoCal Harvest w Anaheim’s Angel Stadium. Będzie odpowiadał na niektóre z najważniejszych życiowych pytań, na przykład „Jaki jest sens życia?”, „Co dzieje się, kiedy umieramy?”, i to w tym samym miejscu, w którym 30 lat temu rozpoczął tę serię wydarzeń.

Występować będą różni chrześcijańscy wykonawcy: Passion, Chris Tomlin, Newsboys, For King and Country, Lecrae, Jeremy Camp, Phil Wickam i inni.

W przeszłości w wydarzeniach Lauriego brali udział inni znani goście, na przykład Mel Gibson. W tym momencie nie wiadomo, czy Alice Cooper lub inni niespodziewani goście wystąpią w tegorocznym SoCal Harvest.

Do tej pory ponad 9.45 milionów ludzi wzięło udział w wydarzeniach Lauriego, osobiście lub online.

Autor: Andrea Morris

Źródło: CBN News