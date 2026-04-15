Alians Ewangelikalny wzywa do jedności po zmianie politycznej na Węgrzech

Węgierscy liderzy ewangelikalni apelują o jedność i miłość opartą na Chrystusie po przełomowych wyborach parlamentarnych, które zakończyły 16-letnie rządy Viktora Orbána. Nowym premierem został Péter Magyar.

Sekretarz generalny Węgierskiego Aliansu Ewangelikalnego, István Horváth, wezwał wiernych do unikania podziałów i okazywania sobie wzajemnej łaski mimo różnic politycznych.

Według wstępnych wyników centroprawicowa partia Tisza zdobyła 136 mandatów w Zgromadzeniu Narodowym, podczas gdy Fidesz uzyskał 56. Analitycy określają wynik jako zdecydowane zwycięstwo i wyraźny mandat do zmian. Magyar zapowiedział reprezentowanie wszystkich obywateli i działania na rzecz jedności narodowej oraz ograniczenia polaryzacji.

Horváth podkreślił, że wśród ewangelikalnych wiernych reakcje są podzielone — od radości po obawy. Jedni widzą w zmianie szansę na nowy początek, inni dostrzegają zagrożenia. Ocenił jednak, że na szczegółowe analizy skutków wyborów jest jeszcze za wcześnie.

Zaapelował o wzajemną miłość, akceptację i powstrzymanie się od krzywdzenia innych. Przypomniał, że fundamentem pozostaje Chrystus, w którym wierzący pokładają nadzieję.

Alians modli się o mądre decyzje władz oraz odpowiedzialne działania opozycji dla dobra kraju. Wśród intencji znajdują się także pokój społeczny, pojednanie — zwłaszcza w rodzinach — oraz jedność wierzących. Horváth poprosił również chrześcijan za granicą o modlitwę za Węgry.

Źródło opr.: Christian Daily