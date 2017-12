Algieria: zamykają kościoły i aresztują wiernych

Władze w północno-zachodniej Algierii zamykają kościoły i aresztują wiernych. „Dochodzą do nas informacje, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy rząd Algierii robi to w całym kraju” – powiedział pracownik The Voice of the Martyrs (VOM).

9 listopada władze w Ain Turk zamknęły kościół, skonfiskowały jego sprzęt i aresztowały kilku wiernych po oskarżeniu kościoła o nielegalne drukowanie materiałów przeznaczonych do ewangelizacji. Po aresztowaniu wierni zostali przesłuchani przez policję. Po przesłuchaniu zostali uwolnieni, a sprzęt kościelny został zwrócony.

Pracownicy VOM informują, że islamscy ekstremiści naciskają na rząd, aby zastraszyć chrześcijan. Jak powiedział pracownik VOM: „Algierscy wierzący są silni i nie poddają się ich taktyce”.

Módlmy się za algierskich chrześcijan, by mieli siłę w Panu i nie poddawali się zastraszaniu przez policję.

za Głos Prześladowanych Chrześcijan