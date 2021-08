Algieria: Trzy kościoły zaplombowane i zamknięte

7 lipca algierskie władzy zamknęły i zaplombowały trzy kolejne budynki kościelne. Jest to kontynuacja rozpoczętej w 2017 roku kampanii rządowej skupionej na zamykaniu chrześcijańskich miejsc kultu. Wraz z ostatnimi przypadkami, całkowita suma zamkniętych kościołów wynosi szesnaście.

„Nie boimy się żyć naszą wiarą!”

Trzy kościoły, wszystkie zlokalizowane na obszarze miasta Oran (na zachód od Algieru), były już wcześniej zamknięte przez rząd, ale w 2018 roku otrzymały pozwolenie na otwarcie. W sierpniu 2019 roku gubernator wniósł sprawę do sądu o ponowne zamknięcie budynków, a w czerwcu tego roku sąd orzekł na jego korzyść.

W odpowiedzi na ostatnie zamknięcia pewien pastor oznajmił: „Bóg pomógł algierskiemu kościołowi uwolnić się od lęku. Nawet w obecnych prześladowaniach mamy wiele okazji, by świadczyć na komisariatach policji, w sądach i w wielu innych miejscach. Nie boimy się żyć naszą wiarą!”.

Módlmy się…

Chwalmy Boga za odwagę i wytrwałość naszych algierskich braci i sióstr w Chrystusie, którzy w obliczu prześladowań nadal są niewzruszeni.

Prośmy Go, by zainterweniował w ich imieniu, aby zamknięte miejsca kultu otrzymały autoryzację prawną na ponowne otwarcie. Módlmy się, by nie podejmowano żadnych czynności prawnych przeciwko jakimkolwiek innym kościołom w kraju, a obecna kampania rządowych represji ostatecznie ustała, pozwalając algierskim chrześcijanom na oddawanie Panu czci w pokoju, bezpieczeństwie i społecznej harmonii.

