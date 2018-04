Algieria: Slimane Bouhafs na wolności

Z radością informujemy, że po 18 miesiącach został zwolniony z więzienia Slimane Bouhafs. Slimane został aresztowany w lipcu 2016 r. pod zarzutem bluźnierstwa. Bezpośrednią przyczyną zatrzymania było udostępnienie przez niego wiadomości na Facebooku, która została uznana za obrazę islamu.

Slimane został pierwotnie skazany na pięć lat więzienia. Jednak we wrześniu 2016 r. czas jego uwięzienia został skrócony do trzech lat, a w lipcu 2017, dzięki częściowemu ułaskawieniu przez prezydenta, uległ dalszemu zmniejszeniu.

Podczas pobytu w więzieniu Slimane spotykał się z aktami agresji ze strony współwięźniów, co sprawiło, że znacznie podupadł na zdrowiu. W trosce o stan Slimane’a jego rodzina wystąpiła o zwolnienie warunkowe lub przeniesienie go do więzienia bliżej domu. Oba wnioski zostały odrzucone. Jednak 1 kwietnia jego żona i córka zostały powiadomione telefonicznie, że Slimane został oficjalnie zwolniony.

Zarówno Slimane jak i jego córka wyrazili głęboką wdzięczność za wiele zachęcających listów,

jakie rodzina otrzymała z całego świata. Dyrektor VOM Canada w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie tak zareagował na zwolnienie Slimane’a: „Wielbimy Boga za to, że nasz brat został zwolniony, ponieważ przyniosło to wiele zachęty i radości miejscowemu kościołowi i jego rodzinie”.

Trwajmy w modlitwie za naszego brata, prosząc o ochronę, uzdrowienie i odnowienie dla niego, gdy przystosowuje się teraz do życia na wolności.

Źródła: Middle East Concern, World Watch Monitor

za Głos Prześladowanych Chrześcijan