Algieria: Siedział w więzieniu za wpisy na Facebooku

Slimane Bouhafs został zwolniony z więzienia w weekend wielkanocny. O tym fakcie poinformowała 51-letnia córka na Facebooku. „W końcu mój

Więzienie za wpisy na Facebooku

Bouhafs został aresztowany 31 lipca 2016 roku za to, że na Facebooku napisał o „kłamstwach” islamu i proroka Mahometa. Za tę „obrazę” islamu i proroka, Bouhafas został skazany – początkowo na karę maksymalnie pięciu lat więzienia. Jego wyrok został następnie skrócony do trzech lat. Latem 2017 r. decyzją prezydenta został ułaskawiony, w ten sposób kara została znacznie skrócona.

Po 20 miesiącach spędzonych w więzieniu Slimane został zwolniony. Algierska gazeta El Watan doniosła, że żona i córka Bouhafsa, Tilelli, są w drodze do więzienia po tym jak Slimane zadzwonił do nich po odzyskaniu wolności. „Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę być z rodziną”, powiedział Bouhafs gazecie. „Musiał strasznie cierpieć”. Widział w więzieniu „rzeczy nie do zniesienia” i dziękował ludziom na całym świecie, którzy go wspierali.

Trudna sytuacja algierskich chrześcijan

Slimane Bouhafs był niegdyś muzułmaninem, ale już w 1997 roku nawrócił się na chrześcijaństwo. W więzieniu wielokrotnie chorował, a reumatyzm zaostrzył się z powodu warunków panujących w więzieniu. Według doniesień niektórzy więźniowie byli agresywni z powodu wiary Bouhafa.

Surowe kary za uwagi krytyczne wobec islamu, jak w przypadku Bouhafsa, są w Algierii czymś niezwykłym. Ostatnio jednak rząd podjął bardziej zdecydowane działania wymierzone przeciwko chrześcijanom. W ostatnich miesiącach kościoły w wyniku postępowań sądowych za działalność misyjną były wielokrotnie zamykane. Algieria zajmuje 42. miejsce w Światowym Indeksie Prześladowań 2018 Open Doors.

Prosimy, módl się za chrześcijan w Algierii:

Dziękujemy za uwolnienie Slimana Bouhafsa i za jego zjednoczenie z rodziną.

Poproś Jezusa, aby pomógł Slimanowi przetwarzać doświadczenia po pobycie w więzieniu i odnaleźć równowagę żyjąc na wolności.

Módl się, aby chrześcijanie byli chronieni przed arbitralnym oskarżeniem o bluźnierstwo oraz by mieli wiedzę o tym, jak zachowywać się w takich przypadkach.

Módl się za chrześcijan dotkniętych, których kościoły zostały zamknięte, aby się nie zniechęcali w wierze.

za Open Doors Polska