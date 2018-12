Algieria: Oczekiwanie na wyrok sądu za prowadzenie pracy misyjnej

Czterech chrześcijan oskarżonych w Algierii o „prozelityzm” ma zostać skazanych 25 grudnia. Oskarża się ich o molestowanie muzułmanki, oraz o odejście od wiary – zgodnie z algierskim prawem jest to przestępstwo. Mogą być skazani na kary pozbawienia wolności od dwóch do pięciu lat i karę grzywny od 500.000 do 1 miliona algierskich dinarów (co jest ekwiwalentem 3800 do 7600 euro).

Rozprawa sądowa została pierwotnie zaplanowana na 6 listopada,

ale odbyła się dopiero 27 listopada. Oskarżenie zostało wniesione w lipcu (donieśliśmy), kiedy to czterdziestoletnia kobieta oskarżyła męża i trzy inne osoby z rodzin chrześcijańskich w prowincji Kabylei w północno-wschodniej Algierii o „chęć wywarcia na nich presji, aby zaakceptowali chrześcijaństwo”. Tłem były napięcia w rodzinie, które powstały po odejściu męża od islamu i przejściu na chrześcijaństwo.

Źródło: Middle East Concern

Prosimy, módl się za oskarżonych i za wszystkich chrześcijan w Algierii.

Módl się, aby mąż i trzej członkowie rodziny zostali uniewinnieni 25 grudnia.

Módl się, aby oskarżyciel nawrócił się do Jezusa Chrystusa i doświadczył przebaczeniagrzechów.

Módl się, aby wszyscy chrześcijanie w Algierii byli przepełnieni Bożym pokojem i kierowani Jego mądrością w tym czasie nieustannej presji.

Módl się, aby w Algierii zostały uchwalone sprawiedliwe prawa oraz aby wzrastała społeczna tolerancja wobec chrześcijan.

za Open Doors Polska