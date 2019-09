Algieria: Kolejny nakaz zamknięcia kościoła

6 sierpnia żandarmeria państwowa oficjalnie zamknęła kościół w Bouidjima z powodu braku pozwolenia na działalność. Rządowe rozporządzenie, zgodnie z którym wszystkie kościoły muszą mieć takie pozwolenie, zostało wydane w 2006 roku. Jednak kongregacje nie otrzymują tych pozwoleń, chociaż składają odpowiednie podania. Jeden z liderów algierskiego Kościoła uważa, że wprowadzenie przez władze takiej autoryzacji to tylko pretekst, a „ich celem jest usunięcie Kościoła z Algierii”.

Pastor tego kościoła w Bouidjima, Messaoud Takilt, otrzymał zawiadomienie o zamknięciu kościoła zaledwie trzy dni wcześniej, co dało jego członkom bardzo mało na opuszczenie budynku. 6 sierpnia wierni zebrali się na modlitwie. Gdy przyjechała policja, pastor zdołał przekonać funkcjonariuszy, by wstrzymali się z zamknięciem do zakończenia nabożeństwa.

Módlmy się za członków tej społeczności oraz innych algierskich wierzących, którzy doświadczają podobnych represji. Prośmy Boga, by obdarzył ich siłą i mądrością, aby nadal głosili Jego miłość i łaskę. Módlmy się, by rządzący zaczęli traktować ich sprawiedliwie, wydając pozwolenia, o jakie kościoły się ubiegają oraz powstrzymując się od wszelkiego rodzaju opresji.

za Głos Prześladowanych Chrześcijan