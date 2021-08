Algieria: Chrześcijanin skazany za rzekome przyjmowanie darowizn

Algierczyk „Ahmed” (imię zmienione ze względów bezpieczeństwa) dobrze zna koszt podążania za Chrystusem. Od czasu, gdy w kwietniu 2013 r. stał się chrześcijaninem, jego żona zaczęła widzieć u niego pozytywne zmiany. W efekcie, trzy miesiące później ona też wyznała wiarę w Chrystusa.

Jak zwykle bywa, gdy małżonkowie w 2015 r. przyjęli chrzest, prześladowania, jakich dotąd doświadczali, nasiliły się. Członkowie rodziny przejęli ich mienie, w tym firmę drobiarską Ahmeda, nękali ich obelgami i groźbami śmierci.

Dwa lata później rodzina żony dowiedziała się o ich nawróceniu i skonfrontowała się z nimi. Żona Ahmeda w strachu zaprzeczyła, że została chrześcijanką. Razem ze swoimi rodzicami oskarżyła męża o zaatakowanie islamu i zbezczeszczenie wersetów Koranu. W końcu, pod naciskiem swoich krewnych, rozwiodła się z Ahmedem i zabrała ze sobą obydwie córki, których ojciec od tamtej pory nie widział.

zabolało go odrzucenie przez żonę

Ze wszystkich udręk Ahmeda, najbardziej zabolało go odrzucenie przez żonę. Mimo bólu, postanowił nie odwracać się od chrześcijaństwa. W kolejnych latach, jako nawrócony z islamu, mierzył się ze sprzeciwem z różnych stron. 17 kwietnia 2021 r. algierska policja zatrzymała go na przesłuchanie, mówiąc, że były przeciwko niemu liczne zarzuty w związku z jego chrześcijańską wiarą. Oskarżono go o grożenie byłej żonie i córkom, a także rzekome przyjmowanie darowizn na szerzenie chrześcijaństwa oraz drukowanie i dystrybucję chrześcijańskiej literatury i Biblii. Ahmed zaprzecza wszystkim zarzutom.

8 lipca sędzia skazał Ahmeda na sześć miesięcy więzienia i obciążył grzywną w wysokości 100 tysięcy dinarów (ok. 2900 zł). Podstawą zarzutów jest algierskie prawo, które zabrania wszelkich czynności mających na celu „podważanie wiary muzułmanina”. Ahmed zamierza odwołać się od decyzji sądu.

Pamiętajmy w modlitwach o Ahmedzie, który stoi przed nowymi trudnościami, w tym przed możliwością uwięzienia. Niech Bóg obficie pobłogosławi temu wierzącemu, który od dawna cierpi z powodu niewzruszonej wiary, zapewniając mu wszystko, czego potrzebuje, by pokonać liczne ataki wroga. Módlmy się, by jego życie było jasno świecącym światłem dla wszystkich, którzy występują przeciwko niemu, aby i oni zobaczyli swoją duchową potrzebę niesionego przez Pana cudownego, wiecznego ocalenia. Prośmy Pana, by potężnie działał w ich sercach, umożliwiając Ahmedowi nawiązanie chrześcijańskich relacji z odseparowanymi od niego członkami rodziny i otrzymanie prawowitego dostępu do swoich córek.

Źródło: Morning Star News

za Głos Prześladowanych Chrześcijan

