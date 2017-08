Algeria: Częściowe ułaskawienie chrześcijanina skazanego za bluźnierstwo

Algierscy chrześcijanie są wdzięczni, że Slimane Bouhafs, więziony od września 2016 r. na podstawie zarzutów o bluźnierstwo, został częściowo ulaskawiony. Trzyletni wyrok Slimane’a został 5 lipca skrócony o 16 miesięcy na mocy dekretu prezydenta Abd al-Aziz’a Buteflika, który z okazji Dnia Niepodległości udzielił ułaskawienia kilku więźniom z powodu dobrego sprawowania podczas odbywania wyroku. W wyniku tego częściowego ułaskawienia Slimane’owi pozostaje tylko dziewięć miesięcy pobytu w więzieniu.

Slimane został skazany na pięć lat więzienia 7 sierpnia po opublikowaniu informacji na Facebooku, które uznano za bluźniercze.

Jednak w październiku 2016 r. jego rodzina złożyła apelację do prezydenta, prosząc o ułaskawienie Slimane’a, którego zdrowie uległo znacznemu pogorszeniu w więzieniu. Tłum Algierczyków zgromadził się również wtedy w mieście Tizi Ouzou, by wstawiać się za Slimanem i domagać się udzielenia mu pozwolenia na dostęp do opieki medycznej. Przy wsparciu ze strony działaczy na rzecz praw człowieka członkowie rodziny poprosili o zwolnienie Slimane’a i potępili arbitralny proces sądowy, w którym został on skazany. Wezwali także do wprowadzenia zmian w istniejącym prawie, które karze kogokolwiek uznanego winnym obrażania proroka Mahometa lub „ośmieszania dogmatu lub przykazania islamu”.

Chociaż ułaskawienie prezydenta jest dobrą nowiną, nadal przynośmy w modlitwie Slimane’a i jego rodzinę.

Źródła: Middle East Concern, World Watch Monitor

za Głos Prześladowanych Chrześcijan