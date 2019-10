Album zespołu Iron Bell Music „God That Saves” otrzymuje wspaniałe opinie

19 maja 2017 respół Iron Bell Music wydał swoją debiutancką płytę, „God That Saves”. Od momentu premiery album zbiera same fantastyczne opinie. Mówi się, że projekt amerykańskiej grupy „jest ogromną deklaracją wiary umiejscowioną w piosenkach, których centrum stanowi chwalenie Jezusa”.

Poniżej wypowiedzi kilku krytyków muzycznych na temat płyty:

„To wspaniały album, który od początku do końca w pełni wyraża misję, którą przypisał sobie zespół: rozwijanie chwalącego serca. Ta płyta w pełni się wokół tego koncentruje. To skupienie, połączone z tekstem skoncentrowanym na Jezusie, stanowi świeżą odmianę od typowego dymu, świateł i pompatyczności, która jest typowa dla gatunku. Album „God That Saves” jest wart kilkakrotnego przesłuchania” – JesusFreakHideout.com

„Dzięki wspaniałym wokalom i pięknym melodiom Iron Bell Music podarowali fanom ekscytującą nową składankę” – CCM Magazine

„Chłopaki z Iron Bell Music śpiewają, jakby zależało od tego ich życie – już od pierwszej nuty, aż do samego końca. Album jest ogromną deklaracją wiary umiejscowioną w piosenkach, których centrum stanowi chwalenie Jezusa. Ich muzyka po prostu chwyta za serce i wprowadza w nastrój uwielbienia” – Hallels.com

„Poprzez swój nowy album Iron Bell Music zapraszają nas do odpocznienia w Bogu, wprowadzają w Bożą obecność. Ciężar opada, zapominamy o pracy, strach nas opuszcza i czujemy, jak wypełnia nas siła na następny dzień” – Today’s Christian Entertainment

„Podczas słuchania czuje się prawdę, to wszystko wydaje się bardziej analogowe, niż wiele płyt uwielbieniowych, na których nagrane są chwytliwe melodie i łatwe teksty śpiewane na stadionie. Słuchaczowi bardzo łatwo jest wyobrazić sobie siebie w stodole, w której śpiewają Iron Bell Music. Album kładzie nacisk na intymność i szczerość. To unikalne i odświeżające doświadczenie, zaaranżowane i nagrane w bardzo artystyczny sposób. Każda piosenka przynosi piękne melodie i szczere słowa, tę prawdziwość czuć od początku do końca. Zachęcająca płyta, naprawdę warta przesłuchania” – The Christian Beat

W skład zespołu wchodzą trzej tekściarze i wykonawcy: Stephen McWhirter, Joel Gerdis i Josh Glauber. Grupa jest owocem nocy uwielbieniowych, które są organizowane w stodole przez cały rok dla społeczności miasta Louisville. Podczas spotkań zespół grał zarówno znane, jak i autorskie pieśni, a ludzie mogą przychodzić na uwielbienie w szczerości i wejść w Bożą obecność. Debiutancki album grupy został nagrany na żywo w stodole podczas jednego z tych spotkań.

Zachęcając innych liderów uwielbienia, a także zapraszając słuchaczy do śpiewania razem z nimi, zespół ma nadzieję, że ich muzyka dotknie każdego, kto się na nią natknie.

– Pragniemy, aby pieśni doprowadzały do przełomu w relacji ludzi z Bogiem – mówi Joel Gerdis. – Niezależnie od tego, jak Bóg w nas działa, czujemy, że to wszystko jest bardzo autentyczne wyznanie, w które możemy wprowadzić także innych ludzi.

Autor: Herb Longs

Źródło: The Christian Beat