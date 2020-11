Album „Unto Us” Matthew Westa przynosi nadzieję i radość na Święta

Czy muzyka świąteczna pobrzmiewa w twoim domu już od 1 listopada? A może raczej czekasz na początek odliczania adwentowego? Niezależnie od tego, która opcja cię dotyczy, album Matthew Westa “Unto Us: A Christmas Collection” będzie idealnym dodatkiem do twojej świątecznej playlisty.

West to nagradzany piosenkarz i tekściarz znany z takich hitów, jak “Hello, My Name Is” i “Grace Wins”. “Unto Us” to jego druga świąteczna płyta.

– „Jako tekściarz co roku piszę nowe piosenki bożonarodzeniowe. To dla mnie sposób na połączenie się z najwspanialszą historią na świecie. Święta to bez wątpienia mój ulubiony czas!”– opowiadał West.

Składający się z 10 piosenek album idealnie odzwierciedla pasję do atmosfery Bożego Narodzenia i prawdziwą historię tego czasu. Usłyszymy na nim zarówno klasyki, jak i nowe utwory. Na “Unto Us” składają się zróżnicowane style i dźwięki. Najważniejsze aspekty płyty to jednak świętowanie, refleksja i prawdziwe znaczenie Bożego Narodzenia.

“The First Noe” w nowoczesnej odsłonie

West w świeży, nowoczesny sposób interpretuje “The First Noel (Sing Noel)”. To jedna z jego ulubionych piosenek z albumu. Usłyszymy w niej znajome nuty świąteczniego hitu, ale też niemal niebiańskie dźwięki syntezatora. Dodatkowe wersy pozwolą słuchaczom doświadczyć utworu w zupełnie inny sposób.

Piosenka przedstawia pełne delikatności i ciepła momenty, które tradycyjnie kojarzą nam się z tą melodią. Z drugiej strony refren pełen jest radosnych, żywych, zachęcających do świętowania dźwiękow.

Piosenka zachęca, aby cieszyć się darem małych momentów

“A Christmas To Believe In” to utwór refleksyjny i obrazowy. Przywołuje wspomnienia i dźwięki, których często doświadczamy podczas Bożego Narodzenia. Już sam tekst ogrzeje serca słuchaczy, niezależnie od temperatury za oknem.

Mimo tego, że w sezonie świątecznym nasze terminarze często są gęsto zapisane, piosenka zachęca, aby cieszyć się darem małych momentów i nowych przeżyć z bliskimi. Motywuje, aby serce i umysł skupiły się w pełni na tym, dlaczego świętujemy Boże Narodzenie.

Święta to czas dzielenia się miłością

“The Heart Of Christmas”, utwór z podobnym przesłaniem, to klasyk, który od razu poprawia humor. Piosenka pobrzmiewająca wyjątkowym stylem Westa przypomina, aby w czasie Świąt skupić się na Jezusie, rodzinie i dzieleniu się z innymi miłością.

Dźwięki trąbek i pianina od razu zapowiadają unikalnie zinterpretowaną, ekspercko wystylizowaną piosenkę “Jingle Bells”. Instrumentacja przenikająca się z improwizowanymi słowami Westa perfekcyjnie przemienia utwór w big-bandowy hit. Radosna, jazzowa atmosfera przywodzi zaś na myśl styl Michaela Bublé.

Album „Unto Us” przynosi nadzieję i radość na Święta

Piosenka “Have Yourself A Merry Little Christmas” jest nieco wolniejsza, ale równie przepełniona ciepłem. Usłyszymy łagodne dźwięki strun, pianina i delikatne uderzenia perkusji, a także wokale, które błyskawicznie przywołają klimat klasycznego filmu świątecznego, rozpalonego kominka i błyszczącej choinki.

“Unto Us: A Christmas Collection” to album zróżnicowany, ale perfekcyjnie ułożony. Każdy słuchacz znajdzie tu coś dla siebie. Nie zaskakuje fakt, że głos Matthew Westa wciąż imponuje, artystycznie opowiadając historię Bożego Narodzenia poprzez różne style. Niezależnie od tego, co czujesz w tym roku w związku ze Świętami – niepewność, radość, poczucie straty, chęć świętowania – “Unto Us” zapewnia ciepło i pomaga dzielić się taką nadzieją, jaką wywołać może tylko dzieciątko w żłobie.

