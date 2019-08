Album „No Shame” pokazuje, jak rozwija się zespół Tenth Avenue North

W związku ze zbliżającą się premierą albumu „No Shame” zespołu Tenth Avenue North, niektórych nowych piosenek można już posłuchać w internecie. Utwory pokazują, że wielokrotnie nagradzana grupa stale się rozwija. Singiel „No shame” to połączenie popowych dźwięków i tekstu z silnym przekazem. Słuchanie płyty to prawdziwa przyjemność, która sprawi, że wstaniemy z krzeseł i zaczniemy tańczyć.

Tytułowy singiel „No Shame”, stworzony z zespołem The Young Escape, w umiejętny sposób ukazuje główne przesłanie albumu – zachętę do życia w uczciwości z Bogiem i do nieokłamywania Go. Choć początkowo ta prawdziwość może być przerażająca, jest to najbardziej uwalniająca rzecz, jaką możemy zrobić. Ten utwór to dla Tenth Avenue North także nowe muzyczne rozwiązanie, ponieważ popowej muzyce towarzyszy wpadający w ucho refren, który z pewnością zachęci do głośnego śpiewania.

Podobne rytmy usłyszymy także w innych radosnych utworach, na przykład „Heaven Is Now” i „Someone To Talk To”. Pierwsza z piosenek zaczyna sie szybką melodią graną na pianinie, której towarzyszy perkusja. Tekst opowiada o tym, jak żyć dla Jezusa tu i teraz. Z kolei „Someone To Talk To” przywodzi na myśl rap połączony z popem, które tworzą tło dla kolejnego przekonującego tekstu. Utwór przypomina, że będziemy czasem przechodzić przez trudności oraz że w tych momentach warto rozmawiać o swoich uczuciach i całej sytuacji. W dzisiejszych czasach jest to bardzo ważne przesłanie, a zespół Tenth Avenue North zdecydowanie trafił tą piosenką w dziesiątkę.

W skład albumu wchodzą też dwie nieco wolniejsze piosenki, „Greater Than All My Regrets” i „The Future”. Pierwsza z piosenek zaczyna się granym na pianinie wstępem, który pięknie współgra z przesłaniem „No Shame” – choć zawiedliśmy i zgrzeszyliśmy, Bóg nadal pragnie nam wybaczyć. Drugi utwór przypomina, aby skupić się na chwili, która trwa. Choć dwa single prezentują nieco inne muzyczne rozwiązania, wciąż są ściśle powiązane z wiadomościami, które Tenth Avenue North chce przekazać fanom.

Album „No Shame” pokazuje mistrzostwo i piękne przesłania, z których znany jest zespół Tenth Avenue North. Jednocześnie płyta pokazuje, jak grupa rozwinęła się pod względem stylu, co z pewnością ucieszy słuchaczy. Zarówno melodie, jak i tekst łączą się, przekazując pełne mocy nowiny. To sprawia, że albumu można słuchać niemal bez końca.

Autor: Sarah Baylor

Źródło: The Christian Beat