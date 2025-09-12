Aktywiści pro-life mobilizują się przed debatą na temat ustawy o wspomaganym samobójstwie

Wielka Brytania: Organizacja pro-life Society for the Protection of Unborn Children (SPUC) wezwała swoich zwolenników do pisania do członków Izby Lordów przed kolejną debatą nad legalizacją wspomaganego samobójstwa.

Choć w czerwcu posłowie nieznaczną większością opowiedzieli się za projektem, aby stał się on prawem, musi jeszcze przejść przez Izbę Lordów i uzyskać królewską zgodę.

Tradycyjnie Izba Lordów nie sprzeciwia się znacząco ustawom rządowym, które były częścią programu wyborczego partii rządzącej. W tym przypadku jest jednak inaczej – kwestia wspomaganego samobójstwa nie znalazła się w manifeście wyborczym.

Rozpatrywany projekt jest inicjatywą poselską, wniesioną przez deputowaną Partii Pracy Kim Leadbeater, i nie był elementem programu laburzystów, co daje lordom możliwość jego odrzucenia.

Sam rząd Partii Pracy jest w tej sprawie podzielony – premier Keir Starmer poparł ustawę, natomiast minister zdrowia Wes Streeting jest jej przeciwny.

Debata w Izbie Lordów ma się odbyć w piątek. Już teraz ponad 200 lordów zgłosiło chęć zabrania głosu, dlatego rząd zdecydował się przeznaczyć dodatkowy dzień obrad – 19 września.

Dotąd SPUC i inne podobne organizacje zachęcały zwolenników do wysyłania tradycyjnych listów, zarówno ze względu na ich większą siłę oddziaływania, jak i dlatego, że wielu lordów nie podaje publicznie swoich adresów e-mail.

SPUC poinformowało jednak, że z uwagi na ograniczony czas do debaty obecnie zachęca do wysyłania wiadomości elektronicznych i przygotowało specjalne narzędzie ułatwiające ten proces.

Projekt procedowany w Westminsterze to jeden z kilku podobnych, rozważanych obecnie w różnych częściach Wielkiej Brytanii i poza nią.

Oddzielny projekt ustawy jest w trakcie prac w szkockim parlamencie, a terytorium Jersey rozważa wprowadzenie wspomaganego samobójstwa. Na początku roku wyspa Man jako pierwsza na Wyspach Brytyjskich zatwierdziła propozycję jego legalizacji. Podobne inicjatywy są procedowane we Francji i w Słowenii.

Wspomagane samobójstwo zostało zalegalizowane w wielu krajach i regionach, m.in. w Kanadzie, niektórych stanach USA oraz w części Australii

Krytycy wskazują zwłaszcza na przykład Kanady, dowodząc, że obawy o słabe zabezpieczenia prawne i rozszerzanie kryteriów dopuszczalności nie są „katastroficznymi wizjami”, lecz faktem, który rzeczywiście się zmaterializował.

Źródło: Christian Today