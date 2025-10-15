Anglia: Aktywiści na rzecz praw zwierząt chcą zakazania skórzanych Biblii i świec z wosku pszczelego

Obrońcy praw zwierząt apelują do nowej arcybiskupki Canterbury, Sarah Mullally, o stopniowe wycofanie z kościołów materiałów pochodzenia zwierzęcego, takich jak oprawione w skórę Biblie, świece z wosku pszczelego czy wełniane szaty liturgiczne.

W liście otwartym do przyszłej zwierzchniczki Kościoła Anglii organizacja PETA (Ludzie na rzecz Etycznego Traktowania Zwierząt) wezwała do wprowadzenia „nowoczesnego i pełnego współczucia” podejścia do wyposażenia i tradycji kościelnych.

Aktywiści zaproponowali, by okładki do Biblii ze skóry zastąpić roślinnymi alternatywami, a świece z wosku pszczelego – wersjami wykonanymi z wosku sojowego.

„Świece symbolizujące Jezusa Chrystusa lepiej wyrażałyby nadzieję dla pszczół, gdyby były wykonane z wosku roślinnego” – napisano w liście. PETA twierdzi, że pszczoły „odczuwają stres i ból”, a pozyskiwanie wosku pszczelego wiąże się z intensywną hodowlą, w trakcie której często przycina się skrzydła pszczelej królowej, by uniemożliwić jej ucieczkę.

Organizacja skrytykowała również używanie wełny w odzieży duchownych, postulując zastąpienie jej tkaninami lnianymi lub „wełną roślinną”. „Łagodne, inteligentne owce, które symbolizują lud Boży, zasługują na coś więcej niż brutalne traktowanie w szopach wełniarskich – kopanie, bicie i rzucanie nimi” – głosi oświadczenie.

Propozycja wywołała podziały zarówno wśród wiernych, jak i w środowiskach zajmujących się ochroną przyrody. Zwolennicy argumentują, że zmiany byłyby zgodne ze współczesną etyką ekologiczną, przeciwnicy natomiast podkreślają trwałość i symbolikę tradycyjnych materiałów, których nie należy porzucać pochopnie.

Szczególnie skóra ceniona jest za swoją długowieczność – wiele oprawionych w skórę egzemplarzy Biblii przetrwało całe stulecia. Niektóre wegańskie alternatywy zawierają syntetyczne składniki, przez co są mniej trwałe i trudniej ulegają biodegradacji.

Rzecznik Kościoła Anglii zaznaczył, że choć instytucja „nadal poszukuje sposobów modernizacji i zwiększania zrównoważenia nabożeństw”, to ewentualne zmiany „muszą uwzględniać zarówno tradycję teologiczną, jak i względy praktyczne”.

Sarah Mullally, obecnie biskupka Londynu, ma zostać oficjalnie mianowana arcybiskupką Canterbury w marcu 2026 roku.

Debata na temat etycznych materiałów wpisuje się w szerszą dyskusję o unowocześnianiu form kultu religijnego w Kościele.

Na początku tego roku Synod Generalny rozważał możliwość stosowania alternatywnych składników podczas Komunii Świętej – z myślą o osobach uczulonych na pszenicę lub alkohol. Obowiązujące prawo kanoniczne nadal jednak wymaga obecności przynajmniej odrobiny pszenicy i sfermentowanego soku winogronowego.

Źródło: Christian Today