Aktualne sprawy – C.S. Lewis

Musimy wrócić do wcześniejszego poglądu. Musimy po prostu zaakceptować fakt, że jesteśmy istotami duchowymi, wolnymi i racjonalnymi bytami, obecnie zamieszkującymi irracjonalny wszechświat, a także dojść do wniosku, że z niego nie pochodzimy. Jesteśmy w nim przechodniami. Pochodzimy skądinąd. Natura nie jest jedyną istniejącą rzeczywistością.

Jest jeszcze „inny świat”, i z niego bierzemy początek.

To nam wyjaśnia, dlaczego na tym świecie nie możemy się do końca zadomowić. Ryba czuje się w wodzie jak w domu. Gdybyśmy my „należeli tutaj”, również czulibyśmy się tu tak samo. To wszystko, co mówimy o okrutnych prawach przyrody, rządzących się kłem i pazurem, o śmierci, czasie i przemijaniu, także nasz na wpół żartobliwy, na wpół wstydliwy stosunek do własnych ciał – nie da się wyjaśnić teorią, że jesteśmy po prostu tworami natury.

Gdyby ten świat był jedynym światem, to jakim cudem jego prawa wydawałyby nam się tak okropne, albo tak śmieszne? Skoro nigdzie indziej nie ma linii prostych, to jakim sposobem odkrywamy, że linia natury jest wykrzywiona?

Tytuł: Aktualne sprawy

Autor: C.S. Lewis

Wydawca: Oficyna Wydawnicza Logos

Spis treści

Wstęp 7

1. Potrzeba rycerskości 15

2. Równość 23

3. Trzy typy ludzi 31

4. Moja pierwsza szkoła 35

5. Czy język angielski jest skazany na zagładę? 41

6. Demokratyczna edukacja 49

7. Sen 57

8. Blimpofobia 63

9. Żołnierz Bates 69

10. Hedonika 75

11. Co zamiast wywyższania się? 85

12. Dzisiejszy człowiek i jego kategorie myślenia 93

13. Jeśli chodzi o rowery… 103

14. Życie w erze atomowej 113

15. Pusty wszechświat 125

16. Pruderia i filologia 135

17. Sprawozdanie bieżące 143

18. Czy historia jest bzdurą? 155

19. Seks w literaturze 163