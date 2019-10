Aktualizacja: Sąd w Teksasie przyznaje ojcu prawo głosu w sprawie zmiany płci jego 7-letniego syna

Sąd z Teksasu, rozstrzygający w sprawie ojca, który niedawno przegrał prawną próbę powstrzymania swojej byłej żony przed możliwością zmiany ich 7-letniego syna w dziewczynkę, wydał orzeczenie, że oboje rodzice będą pełnić wspólną opiekę nad chłopcem.

Jak informuje LifeSite News, sędzia Kim Cooks z 255 okręgu podała w orzeczeniu, że wspólna opieka obejmuje podejmowanie w odniesieniu do dziecka wspólnych decyzji medycznych.

Sędzia wydała też nakaz ograniczający swobodę wypowiedzi, zgodnie z którym obojgu rodzicom nie wolno rozmawiać z dziennikarzami, a ojca zwolniła z opłat adwokackich.

Wcześniej w tym tygodniu, przedstawiciele władz rządowych Teksasu zapowiedzieli, że przyjrzą się sprawie chłopca.

Ojciec Jamesa mówi, że gdy syn jest z nim, nie okazuje żadnych oznak chęci bycia dziewczynką, jeśli otrzyma taki wybór.

Dokumenty sądowe informują, że chłopiec ubiera się jak dziewczynka i reaguje na imię „Luna”, gdy jest ze swoją matką, natomiast świadkowie ojca twierdzą, że przy ojcu dziecko wybiera ubrania chłopięce i reaguje na swoje pierwotne imię „James”.

Sędziowie przysięgli orzekli przeciwko przyznaniu ojcu wyłącznej opieki nad dzieckiem. Ojciec walczył o to, ponieważ matka próbowała prawnie zmusić go do traktowania Jamesa jak dziewczynkę. LifeSite News informuje też, że matka chce podać Jamesowi środki farmakologiczne hamujące dojrzewanie oraz „hormony zmiany płci”. Informacja wzbudziła powszechne oburzenie.

Gubernator Teksasu Greg Abbott mówi, że jego rząd obecnie bada tę sprawę.

„DTW (do twojej wiadomości), sprawa 7-letniego Jamesa Youngera jest badana przez Biuro Prokuratora Generalnego Teksasu oraz Departament Rodziny i Opieki Prewencyjnej Teksasu”.

Również senator Ted Cruz zainteresował się sytuacją, jaka dzieje się w jego ojczystym stanie.

„To przerażające i tragiczne” – mówi Cruz. „Jeśli rodzic zamierza podawać tak młodemu dziecku środki blokujące funkcje hormonalne, które odmienią bieg jego życia, po to, by medycznie zmienić jego płeć, to nic innego, jak znęcanie się nad nieletnim”.

„Siedmioletnie dziecko nie ma dojrzałości, by podejmować tego typu głębokie decyzje. Stan Teksasu powinien chronić prawo tego dziecka, by mogło dokonać wyboru jako zorientowana, dojrzała osoba, zamiast służyć jako pionek w politycznym programie lewicy. #ProtectJamesYounger” – zakończył Cruz.

Jeden ze stanowych ustawodawców Teksasu podejmuje działania, by zapobiec w przyszłości sytuacjom takim jak ta.

Kongresmen Matt Krause, który podkreśla swoje chrześcijańskie wyznanie, w legislaturze Teksasu reprezentuje okręg 93. Wypowiadając się na Twitterze, pisze:

„Brakuje specjalnej sesji między czasem obecnym a sesją 87. Przedstawię legislację, która zabrania w tych sytuacjach stosowania środków blokujących dojrzewanie wobec dzieci poniżej 18 roku życia. Straciliśmy okazję, by zrobić to podczas 86. sesji. Nie stracimy jej podczas następnej”.

Jak informowało CBN News, nawet ekspert Johns’a Hopkinsa powiedział, że zmienianie płci u dzieci jest „lekkomyślne i nieodpowiedzialne”.

Autor: Benjamin Gill

Źródło: CBN News